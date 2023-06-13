У Чехії чоловік дістав умовний строк за заклик зірвати український прапор з Національного музею

Ярослав Попелка, який в середині березня на антиурядовій демонстрації в Празі закликав зняти український прапор з Національного музею, був засуджений Окружним судом району Прага 1 до чотирьох місяців умовно з півторарічним випробувальним терміном за підбурювання до злочинних дій.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ceske Noviny.

Також Попелці заборонили перебувати у Празі протягом 18 місяців. Рішення суду не є остаточним. Засуджений заявив, що відчуває себе невинним, за його словами, це був щонайбільше проступок.

"Вашим головним інтересом було зіштовхнути натовп, зіштовхнути людей, щоб силою увірватися в будівлю Національного музею", – заявила суддя Єва Швіглерова. Вона назвала записи з камер спостереження ключовим доказом.

"Зрозуміло, що ваш інтерес полягав у тому, щоб збурити натовп, загострити ситуацію, нагнітати напруженість і тим самим підбурювати до злочину", – додала вона. За її словами, своїми діями Попелка перейшов межі свободи слова.

За словами прокурора, 11 березня на після закінчення демонстрації на Вацлавській площі під назвою "Чехія проти бідності" Попелка підбурював натовп увірватися в будівлю Національного музею і зняти прапор України, який був виставлений на знак солідарності з країною, що протистоїть російській агресії. "Всі до музею, ми заходимо. Я пропоную зняти український прапор з Національного музею після закінчення цієї акції", – кричав він, за словами прокурора.

У зв'язку із загостренням ситуації після демонстрації, коли він продовжував закликати до зняття прапора, він повинен був розуміти, що в результаті його дій може бути скоєно злочин масових заворушень. Адвокат Попелки заперечив, що чоловік скоїв злочин. За його словами, якби прапор був зірваний, то це були б не масові заворушення, а проступок.

Попелка заявив у суді, що він і його група вважають недоречним вивішування прапора іноземної держави в Національному музеї. За його словами, цей символ заважає багатьом людям, і він пов'язав намагання зняти його з музею зі своєю думкою про те, що Україна несе відповідальність за вторгнення військ Варшавського договору до Чехословаччини в 1968 році. Він також висловив намір продовжувати спроби зняти прапор з будівлі. Водночас він заявив, що не хоче насильства.

У зв'язку з березневою демонстрацією поліція порушила кілька справ. Районний суд має розглянути справу чоловіка, який, за словами міліції, після демонстрації пошкодив автомобіль з українськими номерами. У середині травня він засудив 31-річного чоловіка до шести місяців позбавлення волі умовно за публічне схвалення воєнних злочинів.

Згідно з вироком, на ньому були шеврони з літерою Z і логотипом російської ПВК "Вагнер", які він носив на демонстрації. Суд також заборонив чоловікові перебувати в Празі протягом року, а також він має сплатити 12 000 крон штрафу.