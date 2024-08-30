В Чехии борцу с украинскими флагами условный срок заменили на реальный

Окружной суд Праги-1 заменил 68-летнему Ярославу Попелке, который призвал срывать украинские флаги, шесть месяцев условного срока на полгода в тюрьме.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Radio Prague International.

Сам Попелка, который находится в розыске, на суд не пришел, но процесс мог состояться без его участия.

Судья Ян Новотный напомнил, что этот же Окружной суд Праги-1 в июле прошлого года приговорил активиста к шести месяцам заключения условно с испытательным сроком на полтора года.

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Но из-за того, что в течение этого срока осужденный совершил новые уголовные действия, судья удовлетворил просьбу прокурора Катарины Кандовой и заменил условный срок на реальный.

Как заявила прокурор, Попелка публично заявлял через средства информации, что не будет выполнять решения чешских судов, потому что не считает их легитимными. К тому же он не начал отбывать срок в два месяца заключения, присужденный ему по другому делу. И теперь за то же преступление препятствование выполнению решения официального органа ему может грозить еще одно уголовное преследование, добавила прокурор.

Нынешний шестимесячный срок, по делу о распространении сообщения, вызывающего панику, добавится Попелке к двум месяцам, присужденным ранее по другому делу, за призыв к совершению уголовного преступления. А теперь за неявку в тюрьму ему может грозить еще до двух лет лишения свободы.

Всего против Ярослава Попелки было возбуждено три уголовных дела, и все они связаны с его борьбой против флагов Украины, которые массово вывешивали по всей Чехии в знак солидарности с государством, которое подверглось полномасштабной агрессии России.

Нынешнее дело по статье о распространении сообщения, вызывающего панику, в котором шесть месяцев условно были только что заменены на шесть реальных, касалось его угроз в письмах в Национальный музей в центре Праги, на здании которого украинский флаг вывешен до сих пор, и в полицию, что если украинский флаг с музея не снимут, в него могут ворваться "радикальные группы".

Более громким было другое его дело – из-за случая в марте прошлого года: тогда на антиправительственной демонстрации на Вацлавской площади в центре Праги активист призвал собравшихся сорвать сине-желтый флаг с соседнего здания Национального музея. Тогда толпа действительно бросилась к зданию, пытаясь ворваться внутрь сквозь кордон полиции, произошли столкновения, два десятка нападавших были задержаны и позже были оштрафованы в судах.

За это суд назначил Попелке по статье о призыве к совершению уголовного преступления, а именно к насилию при попытке ворваться в музей, четыре месяца лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года и запрет находиться в Праге тоже в течение полутора лет. Этот запрет он нарушил – и за это в июне этого года получил уже два месяца лишения свободы реально. Этот приговор вступил в силу. Но теперь не исключено, что в реальное заключение превратятся и все четыре месяца его условного приговора. По крайней мере, пресс-секретарь суда ранее сообщила о такой возможности.

И в третьем деле, о призывах по электронной почте сбрасывать украинские флаги со зданий по всей Чехии, суд наконец снял с мужчины обвинения в подстрекательстве к уголовному преступлению: на те призывы никто не откликнулся. Верховный прокурор Чехии подал на это решение суда кассационную жалобу; сообщений о ее ожидаемом рассмотрении в Верховном суде Чехии пока не было.