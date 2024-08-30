У Португалії розбився гелікоптер із рятувальниками: мінімум двоє загиблих

На півночі Португалії вдень у п’ятницю, 30 серпня, потрапив в аварію гелікоптер із військовослужбовцями, задіяними у ліквідації пожежі неподалік.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTP.

Аварія сталась близько 12:36 за місцевим часом у п’ятницю в районі муніципалітету Пезу-да-Регуа. Гелікоптер, який використовувався підрозділом із ліквідації стихійних лих, упав у річку Дору.

На борту повітряного судна перебувало шестеро людей – пілот і п’ятеро надзвичайників. Двох людей витягли з річки мертвими, пілота вдалось урятувати, нині його везуть до лікарні з кількома переломами і в стані переохолодження.

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Пошуки трьох зниклих безвісти членів рятувальної команди тривають.

Причина аварії наразі невідома, але слідчі припускають, що гелікоптер міг зачепитись за лінію електропередач.

Президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза та прем’єр-міністр Луїш Монтенегру зв’язались із представниками Цивільного захисту. Припускається, що вони можуть провести пресконференцію у зв’язку з трагедією.

Раніше цього тижня на південному заході Боснії зазнав аварії військовий гелікоптер, який готувався до участі у спільних з місією ЄС навчаннях.