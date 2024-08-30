У Португалії розбився гелікоптер із рятувальниками: мінімум двоє загиблих
На півночі Португалії вдень у п’ятницю, 30 серпня, потрапив в аварію гелікоптер із військовослужбовцями, задіяними у ліквідації пожежі неподалік.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTP.
Аварія сталась близько 12:36 за місцевим часом у п’ятницю в районі муніципалітету Пезу-да-Регуа. Гелікоптер, який використовувався підрозділом із ліквідації стихійних лих, упав у річку Дору.
На борту повітряного судна перебувало шестеро людей – пілот і п’ятеро надзвичайників. Двох людей витягли з річки мертвими, пілота вдалось урятувати, нині його везуть до лікарні з кількома переломами і в стані переохолодження.
Пошуки трьох зниклих безвісти членів рятувальної команди тривають.
Причина аварії наразі невідома, але слідчі припускають, що гелікоптер міг зачепитись за лінію електропередач.
Президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза та прем’єр-міністр Луїш Монтенегру зв’язались із представниками Цивільного захисту. Припускається, що вони можуть провести пресконференцію у зв’язку з трагедією.
Раніше цього тижня на південному заході Боснії зазнав аварії військовий гелікоптер, який готувався до участі у спільних з місією ЄС навчаннях.