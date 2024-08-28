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У Боснії впав в озеро військовий гелікоптер, що готувався до навчань

Новини — Середа, 28 серпня 2024, 13:45 — Марія Ємець

На південному заході Боснії у середу зазнав аварії військовий гелікоптер, який готувався до участі у спільних з місією ЄС навчаннях.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили боснійські видання, серед яких Klix.ba.

Гелікоптер зазнав аварії близько 11 години ранку під час тренувального польоту, що виконувався у рамках підготовки до щорічних навчань з місією ЄС EUFOR.

Апарат впав в озеро Ябланиця внаслідок нещасного випадку, деталі поки невідомі.

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На борту було четверо членів екіпажу, усі вони вижили, одна людина травмована.  

Обставини інциденту розслідують. 

У вівторок у Польщі вертоліт під час зльоту зачепився гвинтом за землю, пілот отримав легкі травми. 

Також стало відомо, що австрійська поліція знайшла невеликий літак, який розбився в Альпах – правоохоронці припускають, що всередині міг перебувати лише пілот. 

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