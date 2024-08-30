В Португалии разбился вертолет со спасателями: минимум двое погибших

На севере Португалии днем в пятницу, 30 августа, попал в аварию вертолет с военнослужащими, задействованными в ликвидации пожара неподалеку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTP.

Авария произошла около 12:36 по местному времени в пятницу в районе муниципалитета Пезу-да-Регуа. Вертолет, который использовался подразделением по ликвидации стихийных бедствий, упал в реку Дору.

На борту воздушного судна находилось шесть человек – пилот и пятеро чрезвычайников. Двух человек вытащили из реки мертвыми, пилота удалось спасти, сейчас его везут в больницу с несколькими переломами и в состоянии переохлаждения.

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Поиски трех пропавших без вести членов спасательной команды продолжаются.

Причина аварии пока неизвестна, но следователи предполагают, что вертолет мог зацепиться за линию электропередач.

Президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза и премьер-министр Луиш Монтенегру связались с представителями Гражданской защиты. Предполагается, что они могут провести пресс-конференцию в связи с трагедией.

Ранее на этой неделе на юго-западе Боснии потерпел крушение военный вертолет, который готовился к участию в совместных с миссией ЕС учениях.