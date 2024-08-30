В Португалии разбился вертолет со спасателями: минимум двое погибших
На севере Португалии днем в пятницу, 30 августа, попал в аварию вертолет с военнослужащими, задействованными в ликвидации пожара неподалеку.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTP.
Авария произошла около 12:36 по местному времени в пятницу в районе муниципалитета Пезу-да-Регуа. Вертолет, который использовался подразделением по ликвидации стихийных бедствий, упал в реку Дору.
На борту воздушного судна находилось шесть человек – пилот и пятеро чрезвычайников. Двух человек вытащили из реки мертвыми, пилота удалось спасти, сейчас его везут в больницу с несколькими переломами и в состоянии переохлаждения.
Поиски трех пропавших без вести членов спасательной команды продолжаются.
Причина аварии пока неизвестна, но следователи предполагают, что вертолет мог зацепиться за линию электропередач.
Президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза и премьер-министр Луиш Монтенегру связались с представителями Гражданской защиты. Предполагается, что они могут провести пресс-конференцию в связи с трагедией.
Ранее на этой неделе на юго-западе Боснии потерпел крушение военный вертолет, который готовился к участию в совместных с миссией ЕС учениях.