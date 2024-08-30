У Греції після легалізації одностатевих шлюбів лідер опозиції побрався зі своїм партнером

Після легалізації одностатевих цивільних шлюбів у Греції в лютому, голова лівої партії СІРІЗА Стефанос Касселакіс у п'ятницю обмінявся обітницями зі своїм американським партнером Тайлером Макбетом на церемонії в місті Ханья на острові Крит.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Balkan Insight.

Касселакіс і Макбет – перша відкрита ЛГБТК+ пара в грецькій політиці. Вперше вони одружилися в жовтні 2023 року в Нью-Йорку, але після легалізації цивільних шлюбів для одностатевих пар на початку цього року вирішили одружитися і в Греції.

Шлюб відбувся о 17:00 за місцевим часом у Ботанічному саду, серед фруктових дерев, трав, спецій, лікарських та декоративних рослин, зібраних з усього світу. Протягом попередніх чотирьох днів пара організовувала різноманітні заходи для своїх гостей. На суботу запланована прощальна вечірка в пляжному барі.

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Парламент Греції, незважаючи на сильну опозицію, визнав одностатеві цивільні шлюби в лютому, надавши повні батьківські права одностатевим парам, які вже мають дітей, і дозволивши таким парам всиновлювати дітей. Закон не дозволив одностатевим парам мати дітей через сурогатне материнство в майбутньому.

Противники законопроекту зібралися на афінській площі Синтагма напередодні ухвалення закону, тримаючи в руках хрести, православні ікони і плакати з гаслом "Батьківщина – Релігія – Сім'я".

Грецька Православна Церква розкритикувала зміни до закону, заявивши, що це крок до скасування традиційного сприйняття і "зникнення" гендерних ролей.

Касселакіс в телевізійному інтерв'ю в жовтні 2023 року заявив, що він і його партнер хочуть мати двох дітей від сурогатної матері.

У 2015 році тодішній уряд СІРІЗА-АНЕЛ запровадив цивільне партнерство для одностатевих пар. Законопроєкт поширив права цивільного партнерства на одностатеві пари, розширивши їхні права щодо сім'ї, спадкування та страхування. Відсутність раніше правових норм для одностатевих пар призвела до того, що в 2013 році Греція була засуджена Європейським судом з прав людини.

Одруження Касселакіса відбулося в турбулентний період для його партії СІРІЗА. У п'ятницю партія оголосила про виключення депутата Атіни Ліноу і попросила її скласти депутатські повноваження, що вона відмовилася зробити. Ліноу, засновницю неприбуткової організації Prolepsis, яка займається медичними дослідженнями, пропагандою здорового способу життя, охороною навколишнього середовища та гігієною праці, звинувачують у причетності до тіньового фінансування.

Раніше Сократіс Фамелос, колишній президент парламентської фракції СІРІЗА, був замінений у спробі подолати внутрішню ворожнечу. Інша фракція, "група 87", прихильники попереднього лідера СІРІЗА Алексіса Ципраса, закликає до проведення внутрішніх президентських виборів у партії, щоб розрядити кризу.

Раніше Стефанос Касселакіс піддався глузуванню з боку колег і політичних опонентів після заяви про те, що під час обряду хрещення в дитинстві йому було явлено божественне знамення.