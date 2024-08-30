В Греции после легализации однополых браков лидер оппозиции женился на своем партнере

После легализации однополых гражданских браков в Греции в феврале, председатель левой партии СИРИЗА Стефанос Касселакис в пятницу обменялся клятвами со своим американским партнером Тайлером Макбетом на церемонии в городе Ханья на острове Крит.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Balkan Insight.

Касселакис и Макбет – первая открытая ЛГБТК+ пара в греческой политике. Впервые они поженились в октябре 2023 года в Нью-Йорке, но после легализации гражданских браков для однополых пар в начале этого года решили пожениться и в Греции.

Брак состоялся в 17:00 по местному времени в Ботаническом саду, среди фруктовых деревьев, трав, специй, лекарственных и декоративных растений, собранных со всего мира. В течение предыдущих четырех дней пара организовывала различные мероприятия для своих гостей. На субботу запланирована прощальная вечеринка в пляжном баре.

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Парламент Греции, несмотря на сильную оппозицию, признал однополые гражданские браки в феврале, предоставив полные родительские права однополым парам, которые уже имеют детей, и позволив таким парам усыновлять детей. Закон не позволил однополым парам иметь детей через суррогатное материнство в будущем.

Противники законопроекта собрались на афинской площади Синтагма накануне принятия закона, держа в руках кресты, православные иконы и плакаты с лозунгом "Родина – Религия – Семья".

Греческая Православная Церковь раскритиковала изменения в закон, заявив, что это шаг к отмене традиционного восприятия и "исчезновению" гендерных ролей.

Касселакис в телевизионном интервью в октябре 2023 года заявил, что он и его партнер хотят иметь двух детей от суррогатной матери.

В 2015 году тогдашнее правительство СИРИЗА-АНЕЛ ввело гражданское партнерство для однополых пар. Законопроект распространил права гражданского партнерства на однополые пары, расширив их права в отношении семьи, наследования и страхования. Отсутствие ранее правовых норм для однополых пар привело к тому, что в 2013 году Греция была осуждена Европейским судом по правам человека.

Женитьба Касселакиса состоялась в турбулентный период для его партии СИРИЗА. В пятницу партия объявила об исключении депутата Атины Линоу и попросила ее сложить депутатские полномочия, что она отказалась сделать. Линоу, основательницу неприбыльной организации Prolepsis, которая занимается медицинскими исследованиями, пропагандой здорового образа жизни, охраной окружающей среды и гигиеной труда, обвиняют в причастности к теневому финансированию.

Ранее Сократис Фамелос, бывший президент парламентской фракции СИРИЗА, был заменен в попытке преодолеть внутреннюю вражду. Другая фракция, "группа 87", сторонники предыдущего лидера СИРИЗА Алексиса Ципраса, призывает к проведению внутренних президентских выборов в партии, чтобы разрядить кризис.

Ранее Стефанос Касселакис подвергся насмешкам со стороны коллег и политических оппонентов после заявления о том, что во время обряда крещения в детстве ему было явлено божественное знамение.