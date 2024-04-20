У Греції висміяли лідера опозиції за заяви про "знамення" під час обряду хрещення

В Греції лідер опозиційної партії СІРІЗА Стефанос Касселакіс піддався глузуванню з боку колег і політичних опонентів після заяви про те, що під час обряду хрещення в дитинстві йому було явлено божественне знамення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Касселакіс розповів грецькому православному архиєпископу Америки, що олія в його хрестильній купелі набула форми хреста.

Політик зазначив, що це був знак, що він "або стане священником, або займе дуже важливу посаду".

Після цього опоненти Касселакіса почали висміювати його за такі заяви.

Зокрема, голова соціалістичної партії ПАСОК Нікос Андрулакіс жартома сказав, що під час його хрещення з'явилося зелене сонце – символ партії.

"Воно було зеленим, можливо, тому, що використовувалася зелена оливкова олія", – пожартував він.

Евклід Цакалотос з партії "Нові ліві" зазначив, що під час хрещення лідера його власної партії утворилися серп і молот.

Навіть члени партії СІРІЗА були здивовані заявами Касселакіса.

"Ця згадка про чудеса трохи шокувала. У політичному дискурсі (грецьких) лівих ніколи не було чудес.Той, хто є раціоналістом, не говорить про такі речі", – сказав відомий член СІРІЗА Йоргос Ципрас.

Нагадаємо, у вересні минулого року багаторічний лідер СІРІЗА Алексіс Ципрас після невдачі на парламентських виборах пішов у відставку, його місце посів політичний новачок Стефанос Касселакіс.