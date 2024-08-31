Умєров у США поговорив з главою Пентагону про військову допомогу та "Рамштайн"

Міністр оборони України Рустем Умєров у межах візиту до США напередодні, 30 серпня, провів зустріч із очільником Пентагону Ллойдом Остіном.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила заступниця речника американського оборонного відомства Сабріна Сінгх.

Зазначається, що розмова Умєрова та Остіна стосувалась ситуації на полі бою, пріоритетів військової допомоги та прийдешнього засідання Контактної групи з питань оборони України, відомої як формат "Рамштайн".

Шеф Пентагону підтвердив незмінну підтримку "вільної, безпечної та суверенної України" з боку США, йдеться в повідомленні. Сторони обговорили пріоритети безпекової допомоги, зокрема протиповітряну оборону та артилерію, бронетехніку та інші засоби.

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"Обидва лідери пообіцяли продовжувати розбудовувати стратегічне партнерство між Сполученими Штатами і Україною", – додала представниця Міноборони США.

У Міністерстві оборони України додали, що на зустрічі Умєрова з Остіном були також присутні голова Офісу президента Андрій Єрмак, заступник міністра оборони Олександр Балануца, заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-майор Володимир Горбатюк та начальник Головного управління логістики Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Микола Шевцов.

Також там зазначили, що міністри говорили про розвиток української оборонної промисловості, але без уточнення подробиць.

Перед зустріччю Остін та Умєров говорили телефоном щонайменше тричі протягом двох тижнів.

Нагадаємо, 6 вересня відбудеться 24-те засідання Контактної групи з питань оборони України, відоме як формат "Рамштайн", на однойменній американській авіабазі в Німеччині.