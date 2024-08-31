Умеров в США поговорил с главой Пентагона о военной помощи и "Рамштайн"

Министр обороны Украины Рустем Умеров в рамках визита в США накануне, 30 августа, провел встречу с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила заместитель спикера американского оборонного ведомства Сабрина Сингх.

Отмечается, что разговор Умерова и Остина касался ситуации на поле боя, приоритетов военной помощи и грядущего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, известной как формат "Рамштайн".

Шеф Пентагона подтвердил неизменную поддержку "свободной, безопасной и суверенной Украины" со стороны США, говорится в сообщении. Стороны обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности, в частности противовоздушную оборону и артиллерию, бронетехнику и другие средства.

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"Оба лидера пообещали продолжать развивать стратегическое партнерство между Соединенными Штатами и Украиной", – добавила представитель Минобороны США.

В Министерстве обороны Украины добавили, что на встрече Умерова с Остином также присутствовали глава Офиса президента Андрей Ермак, заместитель министра обороны Александр Балануца, заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-майор Владимир Горбатюк и начальник Главного управления логистики Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Николай Шевцов.

Также там отметили, что министры говорили о развитии украинской оборонной промышленности, но без уточнения подробностей.

Перед встречей Остин и Умеров говорили по телефону минимум трижды в течение двух недель.

Напомним, 6 сентября состоится 24-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, известное как формат "Рамштайн", на одноименной американской авиабазе в Германии.