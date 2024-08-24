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Глава Пентагону і Умєров провели третю телефонну розмову за 10 днів

Новини — Субота, 24 серпня 2024, 09:33 — Марія Ємець

Міністр оборони США Ллойд Остін та міністр оборони України Рустем Умєров поспілкувалися телефоном втретє за останні 10 днів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо з офіційних оголошень.

Умєров пізно увечері 23 серпня написав, що мав "щотижневу" розмову з Остіном, у якій розповідав про поточну ситуацію на полі бою, нагальні потреби України та плани на найближче майбутнє. 

"Однєю з ключових тем була підготовка до наступної зустрічі Контактної групи з оборони України у вересні. Висловив подяку США за постійну і потужну підтримку України", – розповів міністр оборони України. 

У комюніке Пентагону так само повідомили, що розмова стосувалася триваючих операцій України і пріоритетних потреб у військових спроможностях.

"Міністр оборони Остін привітав український народ, який 24 серпня святкує День незалежності, та підтвердив, що США продовжать підтримувати Україну у спротиві російській агресії. Міністр Остін також повідомив деталі щодо безпекової допомоги США, включно з анонсованим нині президентом Байденом пакетом на 125 млн доларів", – йдеться у заяві. 

Попередня перед цією розмова Ллойда Остіна і Рустема Умєрова відбулася 19 серпня, а останній раз перед тим вони спілкувалися 14 серпня. 

Нагадаємо, цього тижня оголосили, що 24-те засідання Контактної групи з питань оборони України, відоме як формат "Рамштайн", відбудеться 6 вересня на однойменній авіабазі американських Збройних сил у Німеччині.

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