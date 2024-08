Глава Пентагону і Умєров провели третю телефонну розмову за 10 днів

Міністр оборони США Ллойд Остін та міністр оборони України Рустем Умєров поспілкувалися телефоном втретє за останні 10 днів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо з офіційних оголошень.

Умєров пізно увечері 23 серпня написав, що мав "щотижневу" розмову з Остіном, у якій розповідав про поточну ситуацію на полі бою, нагальні потреби України та плани на найближче майбутнє.

Had a weekly phone call with @SecDef Lloyd Austin.



I informed Secretary Austin about the current situation on the frontlines.



Based on the operational situation, we discussed our urgent military needs and plans for the near future.



One of the key topics was the preparation for…

Реклама: