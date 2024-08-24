Глава Пентагону і Умєров провели третю телефонну розмову за 10 днів

Міністр оборони США Ллойд Остін та міністр оборони України Рустем Умєров поспілкувалися телефоном втретє за останні 10 днів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо з офіційних оголошень.

Умєров пізно увечері 23 серпня написав, що мав "щотижневу" розмову з Остіном, у якій розповідав про поточну ситуацію на полі бою, нагальні потреби України та плани на найближче майбутнє.

Had a weekly phone call with @SecDef Lloyd Austin.



I informed Secretary Austin about the current situation on the frontlines.



Based on the operational situation, we discussed our urgent military needs and plans for the near future.



One of the key topics was the preparation for… Реклама: August 23, 2024

"Однєю з ключових тем була підготовка до наступної зустрічі Контактної групи з оборони України у вересні. Висловив подяку США за постійну і потужну підтримку України", – розповів міністр оборони України.

У комюніке Пентагону так само повідомили, що розмова стосувалася триваючих операцій України і пріоритетних потреб у військових спроможностях.

"Міністр оборони Остін привітав український народ, який 24 серпня святкує День незалежності, та підтвердив, що США продовжать підтримувати Україну у спротиві російській агресії. Міністр Остін також повідомив деталі щодо безпекової допомоги США, включно з анонсованим нині президентом Байденом пакетом на 125 млн доларів", – йдеться у заяві.

Попередня перед цією розмова Ллойда Остіна і Рустема Умєрова відбулася 19 серпня, а останній раз перед тим вони спілкувалися 14 серпня.

Нагадаємо, цього тижня оголосили, що 24-те засідання Контактної групи з питань оборони України, відоме як формат "Рамштайн", відбудеться 6 вересня на однойменній авіабазі американських Збройних сил у Німеччині.