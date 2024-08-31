У Вірменії аварійно вимкнулась АЕС

На Вірменській атомній електростанції ввечері в п’ятницю, 30 серпня, сталось аварійне відключення від енергомережі.

Про це заявили в Міністерстві територіального управління та інфраструктур Вірменії, пише "Європейська правда".

Інцидент стався близько 21:55 за місцевим часом, коли Вірменську АЕС "було відключено від енергосистеми в режимі аварійної зупинки", йдеться в повідомленні.

"Причиною зупинки став удар блискавки, внаслідок чого системи безпеки станції перевели станцію в режим безпечної зупинки", – додали в міністерстві.

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Відомство зазначило, що персонал станції працює над її перезапуском.

Вірменська АЕС є єдиною атомною електростанцією на Південному Кавказі та складається з двох енергоблоків.

Введена в експлуатацію у 1976 році, вона розташована приблизно за 25 кілометрів від Єревана.

Минулого місяця, нагадаємо, в Німеччині сталася пожежа на території виведеної з експлуатації атомної електростанції у Баварії.