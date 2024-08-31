В Армении аварийно выключилась АЭС

На Армянской атомной электростанции вечером в пятницу, 30 августа, произошло аварийное отключение от энергосети.

Об этом заявили в Министерстве территориального управления и инфраструктур Армении, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел около 21:55 по местному времени, когда Армянскую АЭС "было отключено от энергосистемы в режиме аварийной остановки", говорится в сообщении.

"Причиной остановки стал удар молнии, в результате чего системы безопасности станции перевели станцию в режим безопасной остановки", – добавили в министерстве.

Реклама:

Ведомство отметило, что персонал станции работает над ее перезапуском.

Армянская АЭС является единственной атомной электростанцией на Южном Кавказе и состоит из двух энергоблоков.

Введенная в эксплуатацию в 1976 году, она расположена примерно в 25 километрах от Еревана.

В прошлом месяце, напомним, в Германии произошел пожар на территории выведенной из эксплуатации атомной электростанции в Баварии.