У Німеччині гасили пожежу на виведеній з експлуатації АЕС

Вранці у четвер у Німеччині сталася пожежа на території виведеної з експлуатації атомної електростанції у Баварії.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Пожежа сталася вранці 18 липня на АЕС у баварському місті Графенрайнфельд.

Поліція повідомила, що ніякої загрози у зв’язку з пожежею немає, а згодом служби надзвичайних ситуацій підтвердили, що витоку радіації не сталося.

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Компанія-оператор АЕС PreussenElektra, яка продовжує наглядати за нею після виведення з експлуатації, деталізувала, що займання сталося всередині будівлі реактора – горіла система фільтрування повітря. Займання ліквідували майже одразу.

Дев’ятьох співробітників після пожежі додатково оглянули через підозру на інтоксикацію димом, але подальшої допомоги їм не знадобилося.

Причину інциденту з’ясовують.

АЕС у Графенрайнфельді функціонувала з 1981 до 2015 року, її закрили у рамках планової відмови Німеччини від ядерної енергетики. З 2018 року станцію почали поступово демонтувати.

Нагадаємо, у лютому цього року у Франції через пожежу на АЕС зупиняли роботу двох реакторів.

А Литва проводила навчання для своїх служб цивільного захисту за сценарієм аварії на АЕС у Білорусі.