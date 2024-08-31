США провели спільну з Іраком операцію проти ІДІЛ, знищено 15 бойовиків

Сполучені Штати вранці 29 серпня провели спільну з іракськими силами безпеки операцію, в результаті якої ліквідували 15 бойовиків терористичної організації "Ісламська держава" (ІДІЛ).

Про це, як повідомляє "Європейська правда", повідомило ввечері 30 серпня Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

Зазначається, що бойовики ІДІЛ мали при собі "велику кількість зброї, гранат і вибухових поясів "смертників".

Водночас ознак жертв серед цивільних у результаті операції немає, зазначають у CENTCOM.

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"Ця операція була спрямована проти лідерів ІДІЛ з метою підірвати і послабити здатність ІДІЛ планувати, організовувати і здійснювати напади на іракське цивільне населення, а також на громадян США, союзників і партнерів у регіоні і за його межами", – йдеться в повідомленні.

Збройні сили Іраку в заяві, яку цитує BBC, повідомили, що в межах операції спершу завдали повітряних ударів по місцях укриття терористів ІДІЛ, після чого відбулась повітряно-десантна операція в "пустелі і печерах".

"Усі укриття, зброя і матеріально-технічне забезпечення були знищені, вибухові пояси були безпечно підірвані, а важливі документи, посвідчення особи і засоби зв'язку були захоплені", – додали там.

За інформацією американських ЗМІ, в результаті операції семеро американських військовослужбовців отримали поранення.

Наразі в Іраку перебувають близько 2500 американських військових з метою "консультування і надання допомоги" місцевим силам безпеки.

Хоча США оголосили про завершення місії в Іраку ще в грудні 2021 року, переговори про параметри виведення американських сил тривають досі.