США та Ірак почали переговори щодо виведення військ
Ірак і офіційні представники військової коаліції на чолі з США по боротьбі з терористичним угрупованням "Ісламська держава" (ІДІЛ) розпочали переговори в Багдаді в суботу, щоб переглянути майбутнє місії.
Про це йдеться в заяві офісу прем'єр-міністра Іраку Мохаммеда Шиї Аль-Судані, повідомляє "Європейська правда", з посиланням на Bloomberg.
Хоча Аль-Судані заявив, що хоче узгодити зі США та їхніми союзниками дату виведення їхніх військ з Іраку, Міністерство оборони у Вашингтоні заявляє, що ці зустрічі не є переговорами про виведення американських військ з Іраку.
На порядку денному засідань Вищої військової комісії США та Іраку стоять три питання: загроза з боку ІДІЛ, оперативні та екологічні вимоги і зміцнення іракських сил безпеки.
Після огляду "буде сформульовано конкретний графік завершення військової місії коаліції і переходу до двосторонніх відносин у сфері безпеки між Іраком, США і країнами-партнерами по коаліції", – йдеться в заяві іракської сторони.
"Наші іракські партнери запевнили нас у своїй прихильності до спільної роботи над формуванням майбутнього військової присутності США і остаточної поразки ІДІЛ", – заявила в четвер прессекретар Пентагону Сабріна Сінгх.
За її словами, переговори "дозволять перейти до міцного двостороннього партнерства в галузі безпеки між США і Іраком".
Раніше стало відомо, що сили США завдали ударів по трьох об’єктах в Іраку, які використовуються підтримуваним Іраном терористичним угрупуванням "Катаїб Хезболла" і пов'язаними з ним угрупованнями.
Перед цим внаслідок потужного ракетного удару по американській авіабазі Айн-аль-Асад в Іраку були поранені кілька військовослужбовців США.
У США заявили, що авіабазу масовано атакували ракетами підтримувані Іраном бойовики.