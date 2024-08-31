США провели совместную с Ираком операцию против ИГИЛ, уничтожено 15 боевиков

Соединенные Штаты утром 29 августа провели совместную с иракскими силами безопасности операцию, в результате которой ликвидировали 15 боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ).

Об этом, как сообщает "Европейская правда", сообщило вечером 30 августа Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Отмечается, что боевики ИГИЛ имели при себе "большое количество оружия, гранат и взрывных поясов „смертников".

В то же время признаков жертв среди гражданских в результате операции нет, отмечают в CENTCOM.

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"Эта операция была направлена против лидеров ИГИЛ с целью подорвать и ослабить способность ИГИЛ планировать, организовывать и совершать нападения на иракское гражданское население, а также на граждан США, союзников и партнеров в регионе и за его пределами", – говорится в сообщении.

Вооруженные силы Ирака в заявлении, которое цитирует BBC, сообщили, что в рамках операции сначала нанесли воздушные удары по местам укрытия террористов ИГИЛ, после чего состоялась воздушно-десантная операция в "пустыне и пещерах".

"Все укрытия, оружие и материально-техническое обеспечение были уничтожены, взрывные пояса были безопасно взорваны, а важные документы, удостоверения личности и средства связи были захвачены", – добавили там.

По информации американских СМИ, в результате операции семеро американских военнослужащих получили ранения.

В настоящее время в Ираке находятся около 2500 американских военных с целью "консультирования и оказания помощи" местным силам безопасности.

Хотя США объявили о завершении миссии в Ираке еще в декабре 2021 года, переговоры о параметрах вывода американских сил продолжаются до сих пор.