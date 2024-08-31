Румунія допоможе Молдові з енергетичною незалежністю – президенти підписали декларацію

Президент Румунії Клаус Йоганніс під час візиту до Кишинева в суботу, 31 серпня, підписав з молдовською президенткою Маєю Санду декларацію про двосторонню співпрацю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

На спільній пресконференції Санду заявила, що румунсько-молдовська декларація підтверджує тверду підтримку Румунїї на тлі "багатьох викликів, з якими ми стикаємося".

Вона зауважила, що "Румунія відіграє ключову роль у підтримці наших зусиль зі зміцнення енергетичної незалежності Молдови", зокрема стосовно будівництва ліній електропередач та експлуатації трубопроводів.

Реклама:

Румунський президент нагадав, що біля кордонів обох країн понад два роки триває незаконна агресія Росії проти України, а з нею – і гібридні атаки. За його словами, двостороння декларація спрямована на посилення стійкості Молдови.

"Румунія рішуче втрутилася на підтримку Кишинева, коли Росія почала використовувати енергетику як геополітичну зброю", – підкреслив Йоганніс.

Візит президента Румунії до Молдови приурочений до Дня румунської мови, який відзначається 31 серпня.

Нагадаємо, Бухарест і Кишинів із 2022 року активізували співпрацю в енергетичній сфері у відповідь на повномасштабне російське вторгнення в Україну.

У Молдові час від часу фіксують перебої з електропостачанням після масованих російських обстрілів України.