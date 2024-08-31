Румунія допоможе Молдові з енергетичною незалежністю – президенти підписали декларацію
Президент Румунії Клаус Йоганніс під час візиту до Кишинева в суботу, 31 серпня, підписав з молдовською президенткою Маєю Санду декларацію про двосторонню співпрацю.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.
На спільній пресконференції Санду заявила, що румунсько-молдовська декларація підтверджує тверду підтримку Румунїї на тлі "багатьох викликів, з якими ми стикаємося".
Вона зауважила, що "Румунія відіграє ключову роль у підтримці наших зусиль зі зміцнення енергетичної незалежності Молдови", зокрема стосовно будівництва ліній електропередач та експлуатації трубопроводів.
Румунський президент нагадав, що біля кордонів обох країн понад два роки триває незаконна агресія Росії проти України, а з нею – і гібридні атаки. За його словами, двостороння декларація спрямована на посилення стійкості Молдови.
"Румунія рішуче втрутилася на підтримку Кишинева, коли Росія почала використовувати енергетику як геополітичну зброю", – підкреслив Йоганніс.
Візит президента Румунії до Молдови приурочений до Дня румунської мови, який відзначається 31 серпня.
Нагадаємо, Бухарест і Кишинів із 2022 року активізували співпрацю в енергетичній сфері у відповідь на повномасштабне російське вторгнення в Україну.
У Молдові час від часу фіксують перебої з електропостачанням після масованих російських обстрілів України.