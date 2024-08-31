Президент Румынии Клаус Йоханнис во время визита в Кишинев в субботу, 31 августа, подписал с молдавским президентом Майей Санду декларацию о двустороннем сотрудничестве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

На совместной пресс-конференции Санду заявила, что румынско-молдавская декларация подтверждает твердую поддержку Румынии на фоне "многих вызовов, с которыми мы сталкиваемся".

Она отметила, что "Румыния играет ключевую роль в поддержке наших усилий по укреплению энергетической независимости Молдовы", в частности относительно строительства линий электропередач и эксплуатации трубопроводов.

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Румынский президент напомнил, что у границ обеих стран более двух лет продолжается незаконная агрессия России против Украины, а с ней – и гибридные атаки. По его словам, двусторонняя декларация направлена на усиление устойчивости Молдовы.

"Румыния решительно вмешалась в поддержку Кишинева, когда Россия начала использовать энергетику как геополитическое оружие", – подчеркнул Йоханнис.

Визит президента Румынии в Молдову приурочен ко Дню румынского языка, который отмечается 31 августа.

Напомним, Бухарест и Кишинев с 2022 года активизировали сотрудничество в энергетической сфере в ответ на полномасштабное российское вторжение в Украину.

В Молдове время от времени фиксируют перебои с электроснабжением после массированных российских обстрелов Украины.