Нідерланди передають Україні 28 гусеничних всюдиходів

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс оголосив про передачу Україні 28 гусеничних машин Viking Bandvagn S10.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у X (Twitter).

Голова нідерландського Міноборони підкреслив, що Україна "відчайдушно потребує нашої допомоги у боротьбі з російським агресором".

"Зараз Нідерланди постачають 28 гусеничних машин Viking. Корпус морської піхоти підготував для цього українських військових. Наша підтримка України продовжує тримати Росію на відстані", – додав він.

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Oekraïne heeft onze hulp hard nodig in het gevecht tegen de Russische agressor.



Nederland levert nu 28 Viking rupsvoertuigen. Het Korps Mariniers heeft hiervoor de Oekraïense militairen getraind.



Onze steun aan Oekraïne blijft doorgaan om Rusland op afstand te houden. pic.twitter.com/58jz5pvWAF – Ruben Brekelmans (@DefensieMin) August 31, 2024

Viking Bandvagn S10 – це броньовані амфібійні всюдиходи, які складаються з двох частин, з'єднаних одна з одною. Машини вагою близько 11 тонн можуть пересуватися по воді зі швидкістю пішохода.

На озброєнні Нідерландів перебувають десятки цих всюдиходів, їх із 2021 року вирішили замінити на більш сучасні.

Брекельманс не уточнив, чи прибули перші Viking Bandvagn S10 в Україну і чи планується передача додаткових машин. Раніше про цю військову допомогу Україні не повідомлялось.

Раніше стало відомо, що Нідерланди поставлять Україні радар Patriot і три пускові установки, а також закупили 51 мобільний радар, здатний ідентифікувати безпілотники.