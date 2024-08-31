Укр Рус Eng

Нидерланды передают Украине 28 гусеничных вездеходов

фото
Новости — Суббота, 31 августа 2024, 17:43 — Олег Павлюк

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс объявил о передаче Украине 28 гусеничных машин Viking Bandvagn S10.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в X (Twitter).

Глава нидерландского Минобороны подчеркнул, что Украина "отчаянно нуждается в нашей помощи в борьбе с российским агрессором".

"Сейчас Нидерланды поставляют 28 гусеничных машин Viking. Корпус морской пехоты подготовил для этого украинских военных. Наша поддержка Украины продолжает держать Россию на расстоянии", – добавил он.

Реклама:

Viking Bandvagn S10 – это бронированные амфибийные вездеходы, которые состоят из двух частей, соединенных друг с другом. Машины весом около 11 тонн могут передвигаться по воде со скоростью пешехода.

На вооружении Нидерландов находятся десятки этих вездеходов, их с 2021 года решили заменить на более современные.

Брекельманс не уточнил, прибыли ли первые Viking Bandvagn S10 в Украину и планируется ли передача дополнительных машин. Ранее об этой военной помощи Украине не сообщалось.

Ранее стало известно, что Нидерланды поставят Украине радар Patriot и три пусковые установки, а также закупили 51 мобильный радар, способный идентифицировать беспилотники.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Нидерланды Оружие ВСУ
Реклама: