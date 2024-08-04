Очільники МЗС G7 обговорили кроки для деескалації на Близькому Сході

Міністри закордонних справ країн Групи семи у неділю провели телефонну розмову щодо ситуації на Близькому Сході.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у Державному департаменті США.

У Держдепі зазначили, що держсекретар Ентоні Блінкен та його колеги з "Сімки" обговорювали "нагальну необхідність деескалації на Близькому Сході".

Міністри говорили про триваючі зусилля для угоди про припинення вогню між угрупованням "ХАМАС" та Ізраїлем, що гарантувала би звільнення заручників та доступ гуманітарної допомоги у сектор Гази.

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Також обговорювали, як перемир’я у секторі Гази могло би створити передумови для встановлення миру і стабільності загалом у регіоні.

"Держсекретар і міністри закордонних справ підкреслили відданість безпеці Ізраїлю та закликали усі сторони до максимальної стриманості, щоб не допустити ескалації конфлікту", – зазначають у заяві Держдепу.

Як відомо, останніми днями низка країн закликали своїх громадян невідкладно виїздити з Лівану у зв’язку з загрозою бойових дій між Іраном і підтримуваним ним угрупованням "Хезболла", що базується на півдні Лівану, та Ізраїлем після вбивства ракетним ударом на території Ірану одного з лідерів "ХАМАС".

Неофіційно повідомляють, що Сполучені Штати очікують помсти Ірану Ізраїлю у зв’язку з убивством одного з лідерів угруповання ХАМАС вже у понеділок.

США вирішили відправити у регіон авіаносну ударну групу, ескадрилью винищувачів і додаткові військові кораблі.