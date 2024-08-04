Главы МИД стран G7 обсудили шаги для деэскалации на Ближнем Востоке

Министры иностранных дел стран Группы семи в воскресенье провели телефонный разговор по ситуации на Ближнем Востоке.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Государственном департаменте США.

В Госдепе отметили, что госсекретарь Энтони Блинкен и его коллеги из "Семерки" обсуждали "срочную необходимость деэскалации на Ближнем Востоке".

Министры говорили о продолжающихся усилиях для соглашения о прекращении огня между "ХАМАС" и Израилем, которое гарантировало бы освобождение заложников и доступ гуманитарной помощи в сектор Газа.

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Также обсуждали, как перемирие в секторе Газа могло бы создать предпосылки для установления мира и стабильности в регионе.

"Госсекретарь и министры иностранных дел подчеркнули приверженность безопасности Израиля и призвали все стороны к максимальной сдержанности, чтобы не допустить эскалации конфликта", – отмечают в заявлении Госдепа.

Как известно, в последние дни ряд стран призвали своих граждан безотлагательно выезжать из Ливана в связи с угрозой боевых действий между Ираном и поддерживаемой им группировкой "Хезболла", базирующейся на юге Ливана, и Израилем после убийства ракетным ударом на территории Ирана одного из лидеров "ХАМАС".

Неофициально сообщается, что Соединенные Штаты ожидают мести Ирана Израилю в связи с убийством одного из лидеров группировки ХАМАС уже в понедельник.

США решили отправить в регион авианосную ударную группу, эскадрилью истребителей и дополнительные военные корабли.