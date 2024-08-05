Прем'єр Фінляндії: Діяльність Угорщини має бути оцінена дуже критично

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо вважає, що дії Угорщини на посаді голови ЄС мають бути піддані критичній оцінці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

На думку Петтері Орпо, до діяльності Угорщини потрібно поставитися з усією серйозністю.

Орпо вважає, що вкрай важливо, щоб Єврокомісія розглянула, зокрема, візовий виняток, наданий Угорщиною росіянам, і вжила відповідних заходів.

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"Діяльність Угорщини на посаді голови також має оцінюватися дуже критично. Неможливо постійно суперечити загальній лінії ЄС. Щодо цього потрібно зайняти жорстку позицію", – наголосив Орпо.

Орпо зазначив, що Фінляндія діє в цьому питанні у співпраці з іншими країнами ЄС.

У четвер, 1 серпня, ЄС зажадав від Угорщини відреагувати на побоювання, що рішення Будапешта про пом'якшення візового режиму для громадян Росії та Білорусі підвищує ризик шпигунства в блоці.

Найбільша група Європарламенту, Європейська народна партія, перед цим поскаржилася, що послаблення правил може створити "серйозні лазівки для шпигунської діяльності".

Литва звернулася до Європейської комісії у зв'язку з рішенням Угорщини полегшити режим в'їзду для громадян Росії та Білорусі.