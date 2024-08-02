ЄС зажадав пояснень від Угорщини щодо спрощення в’їзду росіян

У четвер, 1 серпня, ЄС зажадав від Угорщини відреагувати на побоювання, що рішення Будапешта про пом'якшення візового режиму для громадян Росії та Білорусі підвищує ризик шпигунства в блоці.

Відповідний лист Угорщині надіслала єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон, повідомляє "Європейська правда".

Йоганссон заявила у соцмережі Х, що погоджується із занепокоєннями щодо безпеки для ЄС і надіслала Будапешту лист з проханням відповісти на низку запитань до 19 серпня.

"Росія – це загроза безпеці. Нам потрібна більша, а не менша пильність. Надання потенційним російським шпигунам і диверсантам легкого доступу до ЄС підірве безпеку всіх нас", – написала Йоганссон у соцмережі X.

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"Сьогодні в листі я прошу угорський уряд надати пояснення. Якщо їхня схема легкого доступу становить ризик, ми будемо діяти", – додала вона.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан – єдиний лідер ЄС, який підтримує тісні зв'язки з Кремлем відтоді, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році. Він підписав на початку цього місяця указ про поширення програми прискореної видачі віз на вісім країн, включаючи Росію та Білорусь.

Імміграційна програма дозволяє громадянам цих країн подавати заявки на так звані "національні карти", щоб мати можливість працювати в Угорщині. Раніше такі карти були доступні лише громадянам України та Сербії.

Найбільша група Європарламенту, Європейська народна партія, цього тижня поскаржилася, що послаблення правил може створити "серйозні лазівки для шпигунської діяльності".

Литва звернулася до Європейської комісії у зв'язку з рішенням Угорщини полегшити режим в'їзду для громадян Росії та Білорусі.

У відповідь міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив балтійські держави у пропагандистській кампанії проти Будапешта.

На думку литовського МЗС, у країн-членів ЄС є ще невикористані способи зупинити в'їзд російських громадян до Шенгенської зони, навіть якщо Будапешт лібералізує для них доступ до віз.