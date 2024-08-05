В Італії розбився автобус з туристами, є загиблий і поранені
Новини — Понеділок, 5 серпня 2024, 10:53 —
В Італії неподалік від Флоренції в неділю в аварію втрапив автобус зі здебільшого китайськими туристами на борту.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ANSA.
Аварія сталася на трасі А1, на 360-му кілометрі в напрямку Флоренції, поблизу Бадія-аль-Піно.
В результаті ДТП одна людина загинула і 25 отримали поранення. За даними джерел у сфері охорони здоров'я, двоє людей госпіталізовані у вкрай важкому стані, 11 – у стані середньої тяжкості і 12 мають легкі ушкодження..
Особи та вік людей, що потрапили в аварію, наразі невідомі.
На місці працювали 14 карет швидкої допомоги, медичний автомобіль, медичний автомобіль, автомобіль для управління великими надзвичайними ситуаціями, вертоліт ASL, дві пожежні машини і співробітники правоохоронних органів.
Згідно з повідомленням Autostrade, після аварії автомагістраль А1 була перекрита приблизно на двадцять хвилин на ділянці між Монте-Сан-Савіно і Ареццо в напрямку Флоренції.
Польські ЗМІ повідомили, що в аварію втрапив автобус польської фірми Raf-Trans.
Ймовірно, водій автобуса знепритомнів і в'їхав у шлагбаум.
Нагадаємо, вранці 20 липня польські ЗМІ повідомили, що на автомагістралі А2 між Вроцлавом і Франкфуртом розбився мікроавтобус із громадянами України, в’їхавши в автомобіль дорожної служби.
Перед тим в Іспанії неподалік від Барселони потрапив у серйозну аварію автобус з близько 50 пасажирами, що здійснював нерегулярні перевезення.