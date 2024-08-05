В Италии разбился автобус с туристами, есть погибший и раненые
Новости — Понедельник, 5 августа 2024, 10:53 —
В Италии неподалеку от Флоренции в воскресенье в аварию попал автобус с в основном китайскими туристами на борту.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ANSA.
Авария произошла на трассе А1, на 360-м километре в направлении Флоренции, вблизи Бадия-аль-Пино.
В результате ДТП один человек погиб и 25 получили ранения. По данным источников в сфере здравоохранения, два человека госпитализированы в крайне тяжелом состоянии, 11 – в состоянии средней тяжести и 12 имеют легкие повреждения.
Личности и возраст людей, попавших в аварию, пока неизвестны.
На месте работали 14 карет скорой помощи, медицинский автомобиль, медицинский автомобиль, автомобиль для управления крупными чрезвычайными ситуациями, вертолет ASL, две пожарные машины и сотрудники правоохранительных органов.
Согласно сообщению Autostrade, после аварии автомагистраль А1 была перекрыта примерно на двадцать минут на участке между Монте-Сан-Савино и Ареццо в направлении Флоренции.
Польские СМИ сообщили, что в аварию попал автобус польской фирмы Raf-Trans.
Вероятно, водитель автобуса потерял сознание и въехал в шлагбаум.
Напомним, утром 20 июля польские СМИ сообщили, что на автомагистрали А2 между Вроцлавом и Франкфуртом разбился микроавтобус с гражданами Украины, въехав в автомобиль дорожной службы.
Перед тем в Испании неподалеку от Барселоны попал в серьезную аварию автобус с около 50 пассажирами, осуществлявший нерегулярные перевозки.