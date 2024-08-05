В Италии разбился автобус с туристами, есть погибший и раненые

В Италии неподалеку от Флоренции в воскресенье в аварию попал автобус с в основном китайскими туристами на борту.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ANSA.

Авария произошла на трассе А1, на 360-м километре в направлении Флоренции, вблизи Бадия-аль-Пино.

фото Ansa

В результате ДТП один человек погиб и 25 получили ранения. По данным источников в сфере здравоохранения, два человека госпитализированы в крайне тяжелом состоянии, 11 – в состоянии средней тяжести и 12 имеют легкие повреждения.

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Личности и возраст людей, попавших в аварию, пока неизвестны.

На месте работали 14 карет скорой помощи, медицинский автомобиль, медицинский автомобиль, автомобиль для управления крупными чрезвычайными ситуациями, вертолет ASL, две пожарные машины и сотрудники правоохранительных органов.

Согласно сообщению Autostrade, после аварии автомагистраль А1 была перекрыта примерно на двадцать минут на участке между Монте-Сан-Савино и Ареццо в направлении Флоренции.

Польские СМИ сообщили, что в аварию попал автобус польской фирмы Raf-Trans.

Вероятно, водитель автобуса потерял сознание и въехал в шлагбаум.

Напомним, утром 20 июля польские СМИ сообщили, что на автомагистрали А2 между Вроцлавом и Франкфуртом разбился микроавтобус с гражданами Украины, въехав в автомобиль дорожной службы.

Перед тем в Испании неподалеку от Барселоны попал в серьезную аварию автобус с около 50 пассажирами, осуществлявший нерегулярные перевозки.