Розвідка Британії оцінила закон в РФ, яким нових громадян зобов’язують стати на військовий облік

Британська розвідка припускає, що новий російський закон щодо загрози позбавлення громадянства нових громадян РФ за ухилення від військового обліку не буде мати масштабного впливу на мобілізацію.

Як повідомляє "Європейська правда", цьому питанню присвятили розвідувальний огляд Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 5 серпня.

Йдеться про закон, ухвалений Держдумою РФ 31 липня, щодо позбавлення набутого громадянства Росії за ухилення від постановки на військовий облік.

Британська розвідка припускає, що практичні наслідки цього закону для мобілізації у Росії після того, як він набуде чинності, не будуть вагомими, хоча незалежні російські ЗМІ продовжують писати, що силовики продовжують тиск на іммігрантів з метою отримати нових рекрутів, і поправки до законодавства дають ще один інструмент впливу у цьому питанні.

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"Цей закон також варто розглядати у контексті зростаючих антиміграційних сентиментів, які намагаються підігрівати деякі члени російського уряду, зокрема проти вихідців із Центральної Азії. Ці настрої та риторика помітно посилилися після повномасштабного нападу Росії на Україну у лютому 2022 року, ймовірно, як складова спроби встановити додаткові джерела легітимності влади на тлі великих втрат і падіння рівня життя", – зазначають в огляді.

В одному з попередніх оглядів розповідали, що за останні два місяці середньодобові втрати росіян вбитими і пораненими знизилися з максимального за весь час повномасштабної війни рівня – з понад 1262 особи на добу в травні – до 1140 осіб у липні 2024 року.

Також британська розвідка прогнозує, що Росія продовжить тактичне просування в найближчі тижні.