Разведка Британии оценила закон в РФ, которым новых граждан обязывают стать на воинский учет

Британская разведка предполагает, что новый российский закон об угрозе лишения гражданства новых граждан РФ за уклонение от воинского учета не будет иметь масштабного влияния на мобилизацию.

Как сообщает "Европейская правда", этому вопросу посвятили разведывательный обзор Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 5 августа.

Речь идет о законе, принятом Госдумой РФ 31 июля, о лишении приобретенного гражданства России за уклонение от постановки на воинский учет.

Британская разведка предполагает, что практические последствия этого закона для мобилизации в России после того, как он вступит в силу, не будут весомыми, хотя независимые российские СМИ продолжают писать, что силовики продолжают давление на иммигрантов с целью получить новых рекрутов, и поправки в законодательство дают еще один инструмент влияния в этом вопросе.

Реклама:

"Этот закон также следует рассматривать в контексте растущих антимиграционных сентиментов, которые пытаются подогревать некоторые члены российского правительства, в частности против выходцев из Центральной Азии. Эти настроения и риторика заметно усилились после полномасштабного нападения России на Украину в феврале 2022 года, вероятно, как составляющая попытки установить дополнительные источники легитимности власти на фоне больших потерь и падения уровня жизни", – отмечают в обзоре.

В одном из предыдущих обзоров рассказывали, что за последние два месяца среднесуточные потери россиян убитыми и ранеными снизились с максимального за все время полномасштабной войны уровня – с более 1262 человек в сутки в мае – до 1140 человек в июле 2024 года.

Также британская разведка прогнозирует, что Россия продолжит тактическое продвижение в ближайшие недели.