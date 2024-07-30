Розвідка Британії: Росія продовжить тактичне просування в найближчі тижні

Британська розвідка прогнозує, що Росія продовжить тактичне просування в найближчі тижні попри обмежену загальну оперативну спроможність.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії про російсько-українську війну, повідомляє "Європейська правда".

У липні 2024 року, відзначили у британському Міноборони, російські сухопутні війська продовжували безперервні атаки в центральній частині Донецької області. Вони впевнено просувалися на захід, взявши під контроль кілька сіл і наблизившись до логістичного вузла Покровська.

Російські сухопутні війська також просунулися на північ до міста Нью-Йорк, що перебуває на лінії фронту з 2014 року.

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Цілком ймовірно, що Росія продовжить тактичне просування в найближчі тижні, вважає британська розвідка.

Однак загальна оперативна спроможність Росії залишається обмеженою через низку факторів, серед яких високий рівень втрат особового складу, обмежена підготовка і брак офіцерських кадрів.

Раніше британська розвідка розповіла про хвилю чисток у російській "оборонці", а також проаналізувала інформацію про скасування одного з найважливіших елементів святкування дня Військово-морського флоту РФ.