У США затримали чоловіка, який погрожував розправою Камалі Гарріс

Міністерство юстиції США оголосило звинувачення жителю Вірджинії Френку Карілло за погрози насильством у соціальних мережах на адресу віцепрезидентки та формальної кандидатки в президенти США Камали Гарріс.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

У поданих до суду документах ідеться, що Карілло опублікував кілька погроз у соцмережі GETTR – консервативному сайті мікроблогів – на адресу Гарріс, президента США Джо Байдена та директора Федерального бюро розслідувань Крістофера Рея.

В одному з повідомлень чоловік писав, що Гарріс "пошкодує про те, що коли-небудь намагалася стати президентом". В іншому – що "Камалу Гарріс потрібно спалити живцем, я зроблю це особисто, якщо цього не зробить ніхто інший".

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Ці повідомлення з’явились не пізніше 27 липня – тобто тоді, коли Байден знявся з виборів та підтримав номінування Гарріс.

Згідно з матеріалами суду, Карілло заарештували 2 серпня. Під час обшуку агенти ФБР вилучили в його домі гвинтівку типу AR15 і пістолет.

Чоловікові інкримінують "свідомі та навмисні погрози позбавити життя і завдати тілесних ушкоджень віцепрезиденту Сполучених Штатів". За це йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Карілло має постати перед судом пізніше в понеділок.

Інцидент відображає все більше занепокоєння політичним насильством у США, особливо після спроби замаху на колишнього президента Дональда Трампа в липні.