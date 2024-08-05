В США задержали мужчину, который угрожал расправой Камале Харрис

Министерство юстиции США предъявило обвинение жителю Вирджинии Фрэнку Карилло за угрозы насилием в социальных сетях в адрес вице-президента и формального кандидата в президенты США Камалы Харрис.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

В поданных в суд документах говорится, что Карилло опубликовал несколько угроз в соцсети GETTR – консервативном сайте микроблогов – в адрес Харрис, президента США Джо Байдена и директора Федерального бюро расследований Кристофера Рэя.

В одном из сообщений мужчина писал, что Харрис "пожалеет о том, что когда-либо пыталась стать президентом". В другом – что "Камалу Харрис нужно сжечь заживо, я сделаю это лично, если этого не сделает никто другой".

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Эти сообщения появились не позднее 27 июля – то есть тогда, когда Байден снялся с выборов и поддержал номинирование Харрис.

Согласно материалам суда, Карилло арестовали 2 августа. Во время обыска агенты ФБР изъяли в его доме винтовку типа AR15 и пистолет.

Мужчине инкриминируют "сознательные и преднамеренные угрозы лишить жизни и нанести телесные повреждения вице-президенту Соединенных Штатов". За это ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Карилло должен предстать перед судом позже в понедельник.

Инцидент отражает все большую обеспокоенность политическим насилием в США, особенно после попытки покушения на бывшего президента Дональда Трампа в июле.