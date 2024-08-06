Президентка Грузії: Наша європерспектива зупинена до виборів

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що перспектива членства країни в ЄС повністю залежить від результатів парламентських виборів, які відбудуться 26 жовтня.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву грузинської президентки під час пресконференції наводить Sova.

За її словами, наразі перспективи Грузії щодо інтеграції до ЄС зупинені.

"Це (членство в ЄС – Ред.) – завдання всього нашого дня і всього суспільства. Це повністю залежить від виборів. Усі чекають на нас. Усе призупинено, але не зупинено, не заморожено і не переглядається назавжди. Це призупинення...перед виборами, щоб усі могли побачити, якою є воля населення Грузії", – зазначила Зурабішвілі.

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Вона переконана, що Грузія гідна того, щоб повернутись на шлях євроінтеграції.

"Ми – європейська країна. Ми пройшли довгий шлях до цього, що дає нам право вимагати прискореного повернення на наш шлях. Це залежить від наших виборців", – резюмувала Зурабішвілі.

Як відомо, відносини Грузії та Заходу в останні місяці різко погіршились, насамперед через ухвалення грузинською владою скандального закону "Про прозорість іноземного впливу".

На саміті наприкінці червня лідери ЄС заявили про де-факто призупинення процесу євроінтеграції Грузії.

Крім того, вперше з 2008 року рішення саміту НАТО не згадало про вступ Грузії.

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