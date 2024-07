Депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс, відзначаючи підсумки саміту НАТО у Вашингтоні, закликав владу Грузії "відкоригувати компас", в іншому разі буде втрачено навіть її європейський шлях.

Про це Ауштрявічюс написав у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Євродепутат звернув увагу на те, що вперше з 2008 року з декларації саміту Альянсу зникла згадка про намір Грузії вступити до НАТО.

"Це збігається з обіцянкою керівної партії країни перемогти "ліберальний фашизм". Я закликаю керівництво Грузії відкоригувати свій компас, інакше навіть європейський шлях буде втрачено", – зауважив Ауштрявічюс.

