Депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс, відзначаючи підсумки саміту НАТО у Вашингтоні, закликав владу Грузії "відкоригувати компас", в іншому разі буде втрачено навіть її європейський шлях.

Про це Ауштрявічюс написав у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Євродепутат звернув увагу на те, що вперше з 2008 року з декларації саміту Альянсу зникла згадка про намір Грузії вступити до НАТО.

"Це збігається з обіцянкою керівної партії країни перемогти "ліберальний фашизм". Я закликаю керівництво Грузії відкоригувати свій компас, інакше навіть європейський шлях буде втрачено", – зауважив Ауштрявічюс.

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First time since 2008 the reference to Georgia’s intention to join #NATO went missing. It coincides with country’s ruling party promise to defeat "liberal fasism". I call on #Georgia leadership to correct its compas otherwise even the European path will be missed pic.twitter.com/y4OY0rKOn3 – Petras Austrevicius (@petras_petras) July 12, 2024

Грузинські ЗМІ раніше також звернули увагу, що вперше за 16 років у підсумковому комюніке, ухваленому в рамках ювілейного 75-го саміту НАТО, Грузія згадується лише один раз – у заклику до Росії вивести свої війська "з Молдови та Грузії".

Спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі роздратовано відреагував на ухвалену на саміті Північноатлантичного Альянсу у Вашингтоні декларацію. Він сказав, що Грузія випереджає НАТО за рівнем розвитку демократії.

Відносини Грузії та Заходу в останні місяці різко погіршились, насамперед після ухвалення так званого закону про "іноагентів", який розкритикували через антидемократичність і подібність до російського.

Наприкінці червня лідери ЄС заявили про тимчасове призупинення процесу вступу Грузії.

Нещодавно посол ЄС у Грузії оголосив про замороження 30 млн євро на підтримку оборонного сектора Грузії, а США оголосили про перенесення на невизначений термін спільних військових навчань Noble Partner.