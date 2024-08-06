Президент Грузии: Наша европерспектива остановлена до выборов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что перспектива членства страны в ЕС полностью зависит от результатов парламентских выборов, которые состоятся 26 октября.

Как сообщает "Европейская правда", заявление грузинского президента во время пресс-конференции приводит Sova.

По ее словам, сейчас перспективы Грузии по интеграции в ЕС остановлены.

"Это (членство в ЕС. – Ред.) – задача всего нашего дня и всего общества. Это полностью зависит от выборов. Все ждут нас. Все приостановлено, но не остановлено, не заморожено и не пересматривается навсегда. Это приостановление... перед выборами, чтобы все могли увидеть, какова воля населения Грузии", – отметила Зурабишвили.

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Она убеждена, что Грузия достойна того, чтобы вернуться на путь евроинтеграции.

"Мы – европейская страна. Мы прошли долгий путь к этому, что дает нам право требовать ускоренного возвращения на наш путь. Это зависит от наших избирателей", – резюмировала Зурабишвили.

Как известно, отношения Грузии и Запада в последние месяцы резко ухудшились, прежде всего из-за принятия грузинскими властями скандального закона "О прозрачности иностранного влияния".

На саммите в конце июня лидеры ЕС заявили о де-факто приостановке процесса евроинтеграции Грузии.

Кроме того, впервые с 2008 года решение саммита НАТО не упомянуло о вступлении Грузии.

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