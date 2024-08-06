Важливий міст через Дунай у Румунії ремонтують всього за рік після відкриття

Бреїльський міст через Дунай у Румунії, неподалік від кордону з Україною, знову ремонтують, хоча від його відкриття минуло лиш трохи більше року.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

6 серпня оголосили, що одну із секцій мосту на кілька тижнів закривають для руху в одному напрямку – до 26 серпня – задля оновлення асфальтового покриття. Причиною ремонту називають екстремальну спеку у липні, що спричинила деформацію покриття.

Це вже не перший подібний ремонт за літо 2024 року та один з багатьох після відкриття мосту у липні 2023 року.

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Невдовзі після початку експлуатації проявилися численні проблеми. Зокрема, з’ясувалося, що деякі елементи конструкції неправильно гідроізольовані і туди вже почала потрапляти вода. Компанія-будівельник повинна буде виправляти цей недолік за власний рахунок.

Бреїльський міст називають одним з найбільших інфраструктурних об’єктів будівництва у Румунії за останні десятиліття, задум з’явився ще наприкінці 80-х років.

Вартість проєкту складає близько 500 млн євро, більша частина коштів надійшла з фондів ЄС.

Також повідомляли, що Сербія та Румунія домовились про будівництво газового інтерконектора.

Нагадаємо, у липні після чергових атак РФ на українські порти на Дунаї уламки збитих "Шахедів" знову впали на румунському березі.