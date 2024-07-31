У Румунії продовжують знаходити фрагменти дронів після атаки Росії по Україні

Фахівці Міністерства національної оборони Румунії в середу, 31 липня, виявили фрагменти безпілотника в ще одному населеному пункті неподалік кордону з Україною.

Про це йдеться в заяві відомства, яку цитує "Європейська правда".

Фрагменти дрона виявили в жудеці (районі) Тулча, неподалік населеного пункту Чаталкіой.

"Були запроваджені стандартні оперативні процедури для таких ситуацій", – повідомило румунське Міноборони, не вдавшись у подробиці.

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Там підкреслили, що фрагменти дронів виявили за межами населених пунктів, а шкоди від їхнього падіння для людей чи інфраструктури не зафіксували.

"Ми також підтверджуємо наш рішучий сигнал про засудження атак, що здійснюються Російською Федерацією проти українських цивільних об'єктів та інфраструктури, які є невиправданими і серйозно суперечать нормам міжнародного права", – йдеться в заяві.

Минулого тижня Румунія піднімала винищувачі F-16 через атаку РФ на південь України з використанням "Шахедів".

У румунському Міноборони пізніше підтвердили, що уламки, які були ідентифіковані як частини безпілотника "Герань1/2" російського походження, були виявлені в одному з трьох місць, визначених як можливі райони падіння.