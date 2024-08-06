Важный мост через Дунай в Румынии ремонтируют всего через год после открытия

Брэильский мост через Дунай в Румынии, недалеко от границы с Украиной, снова ремонтируют, хотя с его открытия прошло лишь чуть больше года.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

6 августа объявили, что одну из секций моста на несколько недель закрывают для движения в одном направлении – до 26 августа – для обновления асфальтового покрытия. Причиной ремонта называют экстремальную жару в июле, повлекшую деформацию покрытия.

Это уже не первый подобный ремонт за лето 2024 года, и один из многих после открытия моста в июле 2023 года.

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Вскоре после начала эксплуатации проявились многочисленные проблемы. В частности, выяснилось, что некоторые элементы конструкции неправильно гидроизолированы и туда уже начала попадать вода. Компания-строитель должна будет исправлять этот недостаток за собственный счет.

Брэильский мост называют одним из крупнейших инфраструктурных объектов строительства в Румынии за последние десятилетия, замысел появился еще в конце 80-х годов.

Стоимость проекта составляет около 500 млн евро, большая часть средств поступила из фондов ЕС.

Также сообщалось, что Сербия и Румыния договорились о строительстве газового интерконнектора.

Напомним, в июле после очередных атак РФ на украинские порты на Дунае обломки сбитых "Шахедов" снова упали на румынском берегу.