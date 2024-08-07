Що відомо про кандидата у віцепрезиденти США Тіма Волза і як він ставиться до України

Камала Гарріс, яку демократи визначили своєю офіційною кандидатом на президентських перегонах 2024 року, обрала собі "товариша у кампанії" (running mate), тобто кандидата у віцепрезиденти.

Ним став колишній конгресмен та нинішній губернатор Міннесоти Тім Волз (Tim Walz).

Абсолютна більшість українців не знають про Волза геть нічого.

Та що там українці – навіть своя, американська аудиторія поза межами його штату донедавна мало що знала про Волза. Одне з останніх опитувань показало, що понад 70% американців ніколи не чули або не мають жодної думки про нього.

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Усе про Тіма Волза і його ставлення до підтримки України зібрали Сергій Сидоренко та Олег Павлюк з "Європейської правди" у статті Друг України у команді Гарріс: хто такий Тім Волз, кандидат демократів у віцепрезиденти США. Далі – стислий її виклад.

Тім Волз ніколи не бував в Україні, а до початку повномасштабної війни навіть не надто переймався українськими справами, і це цілком нормально. У Конгресі міжнародними справами він не займався.

А по повноважень губернаторів американських штатів міжнародна політика також не входить.

Проте, у лютому 2022 року агресія проти нашої держави була темою номер один у США, стала темою для обговорення навіть пересічних, далеких від політики американців.

Свій перший губернаторський твіт про Україну він написав за 13 годин після початку вторгнення. Пост містив "політично обов’язкові" заяви.

Та схоже, що надалі керівник Міннесоти справді перейнявся підтримкою України.

Можливо, на це вплинула невелика, але активна українська громаді у штаті, до якої Волз згодом неодноразово апелював.

Один з найкращих показників того, що Волз справді перейнявся підтримкою України і виявився активним у цьому, – це те, що його штат одним із перших обірвав усі економічні зв’язки з державою-агресором.

Нехай цей крок був символічним, але дуже важливим.

"Серед великої двопартійної групи губернаторів, які розуміють важливість нашої боротьби і активно підтримують Україну, губернатор Волз безумовно – один з лідерів такої підтримки і надійний друг нашої країни", – поділилася з "ЄвроПравдою" посол України в США Оксана Маркарова.

За її словами, Міннесота – один зі штатів, де активна підтримка губернатора допомагає Україні проводити адвокаційну кампанію.

Звісно, зараз немає впевненості у тому, що навіть у разі перемоги демократів на виборах у майбутній адміністрації Гарріс віцепрезидент матиме високу роль у питаннях зовнішньої політики. Навпаки, цей варіант видається малореальним. Однак під час кампанії його ставлення до України матиме вагу.

Є версія, що кандидатура Волза з’явилась у короткому списку можливих напарників Гарріс завдяки мему.

За пару днів після рішення Джо Байдена не йти на другий термін губернатор Міннесоти в ефірі телеканалу MSNBC описав своє ставлення до опонентів з Республіканської партії фразою "вони просто дивні якісь", і ця оцінка несподівано стала вірусним описом республіканців та особисто Трампа. А герой соцмереж Тім Волз опинився серед кандидатів у віцепрезиденти.

А проте, вибір Волза має також стратегічне значення для кампанії демократів. Важливо також, що його політику схвально оцінює ліве крило Демократичної партії, як-то Александра Окасіо-Кортес.

Та й загалом він багато в чому – антитеза республіканського кандидата Джей Ді Венса. Обидва мають схожий соціальний бекграунд, обидва служили в армії. Але Волз – це досвідчений політик із переконаннями, перевіреними часом, тоді як Венс за останні чотири роки перетворився з критика дій Трампа на ретранслятора його ідей.

Між тим, губернатор Міннесоти вміє спілкуватися саме з тим електоратом, на який націлюється Джей Ді Венс – на виборців так званого Середнього Заходу, де переважає білий середній клас.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка і Олега Павлюка Друг України у команді Гарріс: хто такий Тім Волз, кандидат демократів у віцепрезиденти США.