Друг України у команді Гарріс: хто такий Тім Волз, кандидат демократів у віцепрезиденти США

Тім Волз (у центрі) в присутності представників української діаспори підписує закон, що розриває контракти публічних компаній штату Міннесота з РФ

Камала Гарріс, яку демократи визначили своєю офіційною кандидаткою на президентських перегонах 2024 року, обрала собі "товариша у кампанії" (running mate), тобто кандидата у віцепрезиденти.

Ним став колишній конгресмен та нинішній губернатор Міннесоти Тім Волз (Tim Walz).

Абсолютна більшість українців не знають про Волза геть нічого, і навіть його прізвище не з’являлося у новинах абсолютної більшості українських ЗМІ аж донедавна, коли американські медіа почали згадувати його серед кандидатів у віцепрезиденти в кампанії Камали Гарріс. Та й навіть у цих списках джерела зазвичай не пророкували йому чільне місце.

Та що там українці – навіть своя, американська аудиторія поза межами його штату донедавна мало що знала про Волза. Одне з останніх опитувань показало, що понад 70% американців ніколи не чули або не мають жодної думки про нього.

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Між тим, у співпраці США з Україною Волз має особливе значення.

Просто його роль не надто публічна.

Але те, що Камала Гарріс зупинила вибір саме на ньому, може мати позитивні наслідки для України. Недарма посол України у США говорить про нього як "надійного друга нашої країни". Дії Тіма Волза на посаді губернатора за останні роки підтверджують цю характеристику.

Хоча до лютого 2022 року його мало що поєднувало з Україною.

Біографія чинного губернатора Міннесоти доволі цікава. За плечима у нього 24 роки служби в Національній гвардії США, робота шкільним учителем і тренером з регбі, а також волонтерство в президентській кампанії Джона Керрі. А ще він може стати, напевно, першим американським віцепрезидентом, що розуміє китайську мову.

Його політична кар’єра стартувала у 2006 році, коли 42-річний ексвійськовий несподівано переміг на виборах до Палати представників Конгресу США – як кандидат від демократів у республіканському окрузі в Міннесоті. А після цього повторив це досягнення ще п’ять разів. Попри те, що він позиціонував себе як поміркованого політика, в Конгресі часто підтримував ліберальні законопроєкти, був членом кокусу, що бореться за права ЛГБТ, тощо (до слова, сам Волз є гетеросексуалом).

У 2018 році Тім Волз вирішив змінити місце у Конгресі на посаду губернатора Міннесоти, переміг на виборах й через чотири роки переобрався. За його керівництва штат ухвалив низку законів, що мають підтримку демократичних виборців – від легалізації марихуани й захисту права на аборти до посилення контролю над зброєю. А у 2023 році він очолив Асоціацію губернаторів-демократів, що є показником серйозного авторитета в партії. Однак ознак того, що Волз претендує на загальнонаціональне лідерство, не було помітно – низька впізнаваність губернатора серед виборців у інших штатах це підтверджує.

А втім, зараз Волз не має іншого шляху, ніж спробувати стати національним лідером разом із Камалою Гарріс.

Чи буде він у разі перемоги пари Гарріс-Волз відповідати за міжнародну політику у новій адміністрації? Відповіді на це питання наразі немає. Але навіть під час кампанії його знання про Україну матимуть значення.

Від співчуття до підтримки

Тім Волз ніколи не бував в Україні, а до початку повномасштабної війни навіть не надто переймався українськими справами, і це цілком нормально. У Конгресі він входив до комітетів, що опікувалися питанням ветеранів, сільського господарства, лісництва, сільського розвитку тощо – словом, міжнародними справами він не займався.

До повноважень губернаторів американських штатів міжнародна політика також не входить, тож навіть у лютому 2024 року він міг би взагалі не надто наголошувати на своїй позиції щодо України та російської агресії.

А проте, тоді агресія проти нашої держави була темою номер один у випусках новин у США та стала темою для обговорення навіть пересічних, далеких від політики американців. На цьому тлі навіть місцеві посадовці у США вважали за доречне зробити заяву на підтримку українського народу, засудити Путіна та розв’язану ним війну.

Зробив це і Волз, і його перший губернаторський твіт про Україну, написаний за 13 годин після початку вторгнення, містив саме такі, "політично обов’язкові" заяви.

Та схоже, що надалі керівник Міннесоти справді перейнявся підтримкою України.

Можливо, на це вплинула невелика, але активна українська громаді у штаті, до якої Волз згодом неодноразово апелював.

Можливо, свою роль зіграли також людські історії американців з Міннесоти, які виявилися заручниками Путіна після російського вторгнення. Наприклад американського вчителя Тайлера Якоба з містечка Вінона неподалік від столиці Міннесоти, який працював у Херсоні і опинився у окупації у перші ж години та дні після 24 лютого. Згодом росіяни арештували його і протримали у в’язниці кілька тижнів, перш ніж визнали, що це не шпигун, а просто вчитель, і погодилися віддати його американцям, тобто відпустили до Туреччини.

Можливо, свою роль відіграли також друзі України – представники інших діаспор (зокрема вихідці з балтійських держав, і не лише тих, про які зазвичай згадують під цим терміном, а й Фінляндії).

А найімовірніше, зіграли всі ці фактори, а також особиста симпатія до України, яка, схоже, з’явилася у губернатора.

Тім Волз на мітингу українців у Міннесоті. Українська діаспора у цьому штаті не є такою численною, як, скажімо, у Іллінойсі, та не формує значної електоральної бази, але після 2022 року губернатор приділяє їй увагу Фото з офіційного твіттера губернатора

Один з найкращих показників того, що Волз справді перейнявся підтримкою України і виявився активним у цьому, – це те, що його штат одним із перших обірвав усі економічні зв’язки з державою-агресором.

Ще 4 березня 2022 року губернатор підписав указ, яким заборонив державним установам Міннесоти здійснювати будь-які бізнес-операції з російськими структурами, та ініціював законодавчі зміни, які розірвали чинні контракти (для цього була потрібна підтримка законодавчого органу штату, і вона теж була забезпечена).

Нехай цей крок був символічним, але за кілька днів після повномасштабного вторгнення, коли значна частина західного світу, та й американського політичного класу ще не розуміла, наскільки серйозно треба реагувати на агресію РФ, – ці кроки були дуже важливими. Посол України у США Оксана Маркарова каже, що тоді зверталася до всіх губернаторів із таким закликом, і Тім Волз відгукнувся одним із перших.

Не просто губернатор Міннесоти

Варто зауважити, що посада губернатора у США має особливу вагу – і через повноваження, і через вплив на громадську думку.

В Україні керівники штатів США практично не відомі, що цілком природно, адже вони, як правило, не опікуються зовнішньою політикою, ця сфера повністю входить до повноважень федеральної влади. Однак і пересічних американців передусім цікавить не міжнародна політика, а соціальні питання, податки тощо – а тут роль місцевої влади зростає. Тому губернатори часто є лідерами думок для своїх штатів і формують позицію суспільства.

А тому для України представники окремих штатів та місцевої влади вони є важливими партнерами, хоч ця співпраця і не створює гучних заголовків та частіше лишається непублічною. Не дарма президент Зеленський вже кілька разів проводив переговори з губернаторами (віртуально та особисто).

А зважаючи на те, що у 2024 році Тім Волз очолив Асоціацію губернаторів-демократів, його роль у цій співпраці зросла. Зокрема – під час організації особистої зустрічі Зеленського з губернаторами штатів США, що відбулася 12 липня у Солт-Лейк-Сіті (штат Юта).

"Серед великої двопартійної групи губернаторів, які розуміють важливість нашої боротьби і активно підтримують Україну, губернатор Волз безумовно – один з лідерів такої підтримки і надійний друг нашої країни", – поділилася з ЄвроПравдою посол Оксана Маркарова.

За словами посла у США, Міннесота – один зі штатів, де активна підтримка губернатора допомагає Україні проводити адвокаційну кампанію. "Коли у грудні я перебувала з візитом в Міннесоті в рамках нашого Whistlestop tour for Ukraine з фондом Маршала та Говардом Бафетом, ми з губернатором зустрічалися з Фермерським бюро і, фактично, разом з ним переконували присутніх у тому, наскільки важливим для національних інтересів США є перемога України".

Та й публічна активність та заяви Волза – які не припиняються і зараз, коли українське питання йде з порядку денного у США і вже не має такої одностайної підтримки у суспільстві – доводить, що він лишається прихильним до нашої держави.

А 22 лютого 2024 року, напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення, губернатор Тім Волз та очільник Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус підписали меморандум про співпрацю між Міннесотою та Чернігівщиною.

У посольстві України в США Фото з офіційного твіттера губернатора

Звісно, зараз немає впевненості у тому, що навіть у разі перемоги демократів на виборах у майбутній адміністрації Гарріс віцепрезидент матиме високу роль у питаннях зовнішньої політики. Навпаки, цей варіант видається малореальним. Однак під час кампанії його ставлення до України матиме вагу. На виборах у США кандидат у віцепрезиденти веде окремий агітаційний тур, проводить зустрічі з виборцями. А ще попереду – традиційні "віцепрезидентські теледебати", які мають відбутися між Тімом Волзом та Джей Ді Венсом, кандидатом у віцепрезиденти Трампа, і які здатні вплинути на результати виборів у цілому.

І якщо дебати відбудуться (а за нинішньої хаотичної кампанії певності у цьому немає певності), то Волз, "озброєний" розумінням того, чому перемога України справді є важливою для США і готовий до дискусії на цю тему, цілком зможе зробити це питання важливою та вигідною для себе темою дебатів.

Що ще відомо про Тіма Волза

Ми вже згадали про те, що кандидат у віцепрезидента США до початку політичної кар’єри був військовим (як, до речі, і Венс). Та його досвід дещо відмінний від того, як зазвичай сприймають військову службу українці.

Але почнімо з початку.

Тімоті Джеймс Волз народився в невеликому місті Вест-Пойнт у штаті Небраска, у звичайній родині, що належала до середнього класу. Батько, ветеран Корейської війни, свого часу скористався пільгами для військових, завдяки яким зміг оплатити своє навчання в коледжі, тож заохотив сина повторити цей шлях і вступити до Національної гвардії відразу після завершення школи, у 17-річному віці (це було ще у 1981-му)

Тім Волз служив у різних місцях у США, зокрема й на Алясці; після теракту 11 вересня на певний час був відкомандирований до Європи. У 2005-му Волз завершив 24-річну військову кар’єру із сержантським званням. У бойових діях він участі не брав.

А втім, у США більшість військовослужбовців Нацгвардії не є професійними військовими, тобто не присвячують службі весь час, а лише зрідка долучаються до неї. А решту часу вони можуть присвятити отриманню професії та працюють фултайм на звичайній роботі.

Тім Волз належить до цієї більшості.

Тож паралельно зі службою майбутній політик здобув вищу освіту та став шкільним учителем. Навчання він завершував у державному університеті Міннесоти в місті Манкейто, де зрештою знайшов свою кохану Гвен Віпл, також вчительку. Там вони й оселилися, а майбутній кандидат у віцепрезиденти почав викладати географію й паралельно тренувати шкільну команду з регбі.

А перед тим – між коледжем і університетом – Тім Волз один рік попрацював вчителем у Китаї (згодом він стверджував, що трохи знає китайську).

Навряд чи Волз замислювався про політичну кар’єру під час викладання географії, але вже тоді йому був не чужим політичний активізм: зокрема, у 1999 році він став радником шкільної групи з підтримки ЛГБТ-підлітків. Згодом він пояснював, що бачив важливість у тому, аби цю роль виконував "одружений гетеросексуал, який є тренером з регбі і солдатом".

Варто зауважити, що тоді Демпартія США не виступала за права ЛГБТ, а президент-демократ Білл Клінтон узагалі підписав закон про заборону гей-шлюбів. Та з часом позиція партії змінилася, а позиція Волза – ні.

Шлях у високу політику

Уперше до великої політики Тім Волз долучився у 2004 році як волонтер президентської кампанії демократа Джона Керрі, а через два роки вже успішно балотувався до Палати представників США від Демократично-фермерсько-селянської партії Міннесоти (DFL), афілійованої з демократами у штаті.

На той час цей округ був "червоним", тобто схильним до підтримки республіканців, але новачок Волз, який кинув виклик системі, зміг це зламати, переміг на виборах до Конгресу, і перетворив округ на "синій", тобто такий, що підтримує демократів. У 2018 році, після 12-літньої роботи в Палаті представників, Тім Волз переміг на виборах губернатора Міннесоти.

Губернаторство Волза час від часу ставлять за приклад того, які політики могла б ухвалити Демократична партія, якби контролювала Конгрес. У Міннесоті запровадили безкоштовні обіди для школярів, захистили право на аборти для жінок, посилили контроль над зброєю, а також легалізували марихуану.

Але на долю губернатора-Волза випали й неприємні випробування, які можуть стати козирем для противників.

Насамперед це схема шахрайства під час пандемії коронавірусу, коли недобросовісні підрядники, що надавали шкільне харчування, привласнили близько 250 мільйонів доларів бюджетних коштів. Волз каже, що штат повідомляв федеральному уряду про можливе шахрайство.

Республіканці також критикували Волза за надлишкові, на їхню думку, ковідні обмеження, запроваджені на рівні штату, зокрема масковий режим у приміщеннях.

Не менш серйозним випробуванням стали загальнонаціональні протести, відомі за назвою Black Lives Matter, BLM. Вони почалися після вбивства поліцейськими в Міннеаполісі – головному місті Міннесоти – темношкірого Джорджа Флойда. Недостатню реакцію губернатора в перші дні протестів критикували і правоохоронці, і політичні опоненти, та пізніше Волз усе ж домігся ухвалення законодавчим органом Міннесоти поліцейської реформи, яка мала би попередити випадки затримання на кшталт Флойдового в майбутньому.

А втім, попри критику, Волз зберігає популярність серед виборців свого штату, тож мешканці Міннесоти вважають його ефективним губернатором.

Що це змінить для Камали Гарріс

Є версія, що кандидатура Волза з’явилась у короткому списку можливих напарників Гарріс завдяки мему.

За пару днів після рішення Джо Байдена не йти на другий термін губернатор Міннесоти в ефірі телеканалу MSNBC описав своє ставлення до опонентів з Республіканської партії фразою "вони просто дивні якісь", і ця оцінка несподівано стала вірусним описом республіканців та особисто Трампа. А герой соцмереж Тім Волз опинився серед кандидатів у віцепрезиденти.

А проте, вибір Волза має також стратегічне значення для кампанії демократів. Важливо також, що його політику схвально оцінює ліве крило Демократичної партії, як-то Александра Окасіо-Кортес.

Та й загалом він багато в чому – антитеза республіканського кандидата Джей Ді Венса. Обидва мають схожий соціальний бекграунд, обидва служили в армії. Але Волз – це досвідчений політик із переконаннями, перевіреними часом, тоді як Венс за останні чотири роки перетворився з критика дій Трампа на ретранслятора його ідей.

Між тим, губернатор Міннесоти вміє спілкуватися саме з тим електоратом, на який націлюється Джей Ді Венс – на виборців так званого Середнього Заходу, де переважає білий середній клас.

Кампанія покаже, чи вистачить цього для перемоги демократичної пари на виборах, але можна сміливо говорити, що у виборах президента США тепер є інтрига і Тім Волз здатен додати значний внесок у її формування.

Автори: Сергій Сидоренко, Олег Павлюк,

"Європейська правда"