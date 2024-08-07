Что известно о кандидате в вице-президенты США Тиме Уолзе и как он относится к Украине

Камала Харрис, которую демократы определили своим официальным кандидатом на президентской гонке 2024 года, выбрала себе "товарища по кампании" (running mate), то есть кандидата в вице-президенты.

Им стал бывший конгрессмен и нынешний губернатор Миннесоты Тим Уолз (Tim Walz).

Абсолютное большинство украинцев не знают об Уолзе абсолютно ничего.

Да что там украинцы – даже своя, американская аудитория за пределами его штата до недавнего времени мало что знала об Уолзе. Один из последних опросов показал, что более 70% американцев никогда не слышали или не имеют никакого мнения о нем.

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Все о Тиме Уолзе и его отношении к поддержке Украины собрали Сергей Сидоренко и Олег Павлюк из "Европейской правды" в статье Друг Украины в команде Харрис: кто такой Тим Уолз, кандидат демократов в вице-президенты США. Далее – краткое ее изложение.

Тим Уолз никогда не бывал в Украине, а до начала полномасштабной войны даже не слишком занимался украинскими делами, и это вполне нормально. В Конгрессе международными делами он не занимался.

А в полномочия губернаторов американских штатов международная политика также не входит.

Тем не менее, в феврале 2022 года агрессия против нашего государства была темой номер один в США, стала темой для обсуждения даже рядовых, далеких от политики американцев.

Свой первый губернаторский твит об Украине он написал через 13 часов после начала вторжения. Пост содержал "политически обязательные" заявления.

Но похоже, что в дальнейшем руководитель Миннесоты действительно проникся поддержкой Украины.

Возможно, на это повлияла небольшая, но активная украинская община в штате, к которой Уолз впоследствии неоднократно апеллировал.

Один из лучших показателей того, что Уолз действительно проникся поддержкой Украины и оказался активным в этом, – это то, что его штат одним из первых оборвал все экономические связи с государством-агрессором.

Пусть этот шаг был символическим, но очень важным.

"Среди большой двухпартийной группы губернаторов, которые понимают важность нашей борьбы и активно поддерживают Украину, губернатор Уолз безусловно – один из лидеров такой поддержки и надежный друг нашей страны", – поделилась с "ЕвроПравдой" посол Украины в США Оксана Маркарова.

По ее словам, Миннесота – один из штатов, где активная поддержка губернатора помогает Украине проводить адвокационную кампанию.

Конечно, сейчас нет уверенности в том, что даже в случае победы демократов на выборах в будущей администрации Харрис вице-президент будет иметь высокую роль в вопросах внешней политики. Наоборот, этот вариант кажется малореальным. Однако во время кампании его отношение к Украине будет иметь вес.

Есть версия, что кандидатура Уолза появилась в коротком списке возможных напарников Харрис благодаря мему.

Через пару дней после решения Джо Байдена не идти на второй срок губернатор Миннесоты в эфире телеканала MSNBC описал свое отношение к оппонентам из Республиканской партии фразой "они просто странные какие-то", и эта оценка неожиданно стала вирусным описанием республиканцев и лично Трампа. А герой соцсетей Тим Уолз оказался среди кандидатов в вице-президенты.

Тем не менее, выбор Уолза имеет также стратегическое значение для кампании демократов. Важно также, что его политику одобрительно оценивает левое крыло Демократической партии, как Александра Окасио-Кортес.

И вообще он во многом – антитеза республиканского кандидата Джей Ди Венса. Оба имеют похожий социальный бэкграунд, оба служили в армии. Но Уолз – это опытный политик с убеждениями, проверенными временем, тогда как Вэнс за последние четыре года превратился из критика действий Трампа в ретранслятора его идей.

Между тем, губернатор Миннесоты умеет общаться именно с тем электоратом, на который нацеливается Джей Ди Вэнс – на избирателей так называемого Среднего Запада, где преобладает белый средний класс.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко и Олега Павлюка Друг Украины в команде Харрис: кто такой Тим Уолз, кандидат демократов в вице-президенты США.