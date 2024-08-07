У США висунули звинувачення чоловіку, що міг готувати замах на Трампа

Пакистанцю, який, як стверджується, має зв'язки з Іраном, висунули звинувачення в США у зв'язку із зірваною змовою з метою вбивства американського політика або урядовців.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters з посиланням на Мін’юст США.

46-річний Асіф Мерчант намагався завербувати людей у Сполучених Штатах для здійснення змови у відповідь на вбивство США у 2020 році вищого командира Корпусу вартових ісламської революції Ірану Касема Сулеймані, йдеться у кримінальній заяві.

Колишній президент Дональд Трамп, який на посаді президента схвалив удар безпілотника по Сулеймані, обговорювався як потенційна мета змови, але схема не була задумана як змова з метою вбивства колишнього президента.

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Мерчант, який, як стверджує прокуратура, провів певний час в Ірані перед тим, як приїхати до США з Пакистану, був звинувачений у спробі вбивства на замовлення у федеральному суді в нью-йоркському районі Бруклін. Федеральний суддя наказав затримати його 17 липня.

"Протягом багатьох років Міністерство юстиції агресивно працювало над протидією зухвалим і невпинним зусиллям Ірану, спрямованим на помсту американським державним службовцям за вбивство іранського генерала Сулеймані", – заявив генеральний прокурор Меррік Гарланд.

У судових документах не називаються передбачувані цілі змови. Мерчант повідомив інформатору з правоохоронних органів, що, згідно з кримінальною заявою, одна з цілей буде "оточена охороною".

Трамп, кандидат від Республіканської партії на президентських виборах 5 листопада, був поранений в результаті замаху на вбивство під час передвиборчого мітингу в Пенсильванії минулого місяця. У вівторок Гарланд заявив, що слідчі не знайшли жодних доказів того, що Мерчант мав якийсь стосунок до стрілянини, яка, за словами офіційних осіб, була здійснена 20-річним стрільцем-одинаком.

Правоохоронці зірвали план Мерчанта ще до того, як було здійснено напад. Особа, до якої Мерчант звернувся в квітні з проханням допомогти в реалізації плану, повідомила про його діяльність правоохоронним органам і стала конфіденційним інформатором.

Мерчант розповів інформатору, що в його плани також входить викрадення документів у однієї з жертв і організація протестів у США, стверджує прокуратура.

Детально про замах на Трампа – у статті Вбивчий мітинг Дональда Трампа: як замах на кандидата підірвав політику США.