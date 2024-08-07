В США предъявили обвинения мужчине, который мог готовить покушение на Трампа

Пакистанцу, который, как утверждается, имеет связи с Ираном, предъявили обвинения в США в связи с сорванным заговором с целью убийства американского политика или чиновников.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на Минюст США.

46-летний Асиф Мерчант пытался завербовать людей в Соединенных Штатах для осуществления заговора в ответ на убийство США в 2020 году высшего командира Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани, говорится в уголовном заявлении.

Бывший президент Дональд Трамп, который на посту президента одобрил удар беспилотника по Сулеймани, обсуждался как потенциальная цель заговора, но схема не была задумана как заговор с целью убийства бывшего президента.

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Мерчант, который, как утверждает прокуратура, провел некоторое время в Иране перед тем, как приехать в США из Пакистана, был обвинен в попытке заказного убийства в федеральном суде в нью-йоркском районе Бруклин. Федеральный судья приказал задержать его 17 июля.

"В течение многих лет Министерство юстиции агрессивно работало над противодействием дерзким и неустанным усилиям Ирана, направленным на месть американским государственным служащим за убийство иранского генерала Сулеймани", – заявил генеральный прокурор Меррик Гарланд.

В судебных документах не называются предполагаемые цели заговора. Мерчант сообщил информатору из правоохранительных органов, что, согласно уголовному заявлению, одна из целей будет "окружена охраной".

Трамп, кандидат от Республиканской партии на президентских выборах 5 ноября, был ранен в результате покушения на убийство во время предвыборного митинга в Пенсильвании в прошлом месяце. Во вторник Гарланд заявил, что следователи не нашли никаких доказательств того, что Мерчант имел какое-либо отношение к стрельбе, которая, по словам официальных лиц, была совершена 20-летним стрелком-одиночкой.

Правоохранители сорвали план Мерчанта еще до того, как было совершено нападение. Лицо, к которому Мерчант обратился в апреле с просьбой помочь в реализации плана, сообщило о его деятельности правоохранительным органам и стало конфиденциальным информатором.

Мерчант рассказал информатору, что в его планы также входит похищение документов у одной из жертв и организация протестов в США, утверждает прокуратура.

Подробно о покушении на Трампа – в статье Убийственный митинг Дональда Трампа: как покушение на кандидата подорвало политику США.