ЗМІ: Міністр оборони Фінляндії заблокував угоду з нерухомістю через російські зв'язки

Міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен відхилив заявку на отримання дозволу щодо нерухомості, розташованої в районі Пяйят-Хяме в муніципалітеті Сюсмя.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили видання групи Uutissuomalainen, зокрема Etela Saimaa.

За інформацією фінських журналістів, 61-річний підприємець, який є громадянином Швейцарії та Росії, подав заяву на отримання цієї нерухомості як квартири для відпочинку.

Згідно з рішенням міністра, бізнес компанії, якою володіє заявник, обслуговує військову діяльність. Компанія спеціалізується на виробництві супутникових навігаційних приймачів і антен.

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Компанія брала участь у державних закупівлях у Росії, і її замовниками також були органи безпеки. Компанія заявника внесена до санкційного списку України.

Негативне рішення обґрунтоване, серед іншого, тим, що через подвійне громадянство заявника його можуть зобов'язати діяти в інтересах російської адміністрації.

Рішення було оскаржене в адміністративному суді і ще не набрало законної сили.

У Фінляндії з 2020 року для купівлі нерухомості іноземцями потрібне схвалення Міністерства оборони. Також уряд країни ініціював законопроєкт, який заборонить купівлю для громадян Росії.

Міністерство оборони Фінляндії обґрунтовує негативні рішення про дозвіл на купівлю нерухомості, серед іншого, загрозами національній обороні чи захисту територіальної цілісності.