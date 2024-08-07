СМИ: Министр обороны Финляндии заблокировал сделку с недвижимостью из-за российских связей

Министр обороны Финляндии Антти Хякканен отклонил заявку на получение разрешения на покупку недвижимости, расположенной в районе Пяйят-Хяме в муниципалитете Сюсмя.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили издания группы Uutissuomalainen, в частности Etela Saimaa.

По информации финских журналистов, 61-летний предприниматель, который является гражданином Швейцарии и России, подал заявление на приобретение этой недвижимости, чтобы использовать ее как квартиру для отдыха.

Согласно решению министра, бизнес компании, которой владеет заявитель, обслуживает военную деятельность. Компания специализируется на производстве спутниковых навигационных приемников и антенн.

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Компания участвовала в государственных закупках в России, и ее заказчиками также были органы безопасности. Компания заявителя внесена в санкционный список Украины.

Негативное решение обосновано, среди прочего, тем, что из-за двойного гражданства заявителя его могут обязать действовать в интересах российской администрации.

Решение было обжаловано в административном суде и еще не вступило в законную силу.

В Финляндии с 2020 года для покупки недвижимости иностранцами требуется одобрение Министерства обороны. Также правительство страны инициировало законопроект, который запретит покупку для граждан России.

Министерство обороны Финляндии обосновывает негативные решения о разрешении на покупку недвижимости, среди прочего, угрозами национальной обороне или защите территориальной целостности.