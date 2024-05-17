У Фінляндії пропонують офіційно заборонити купівлю нерухомості росіянам

Робоча група при Міністерстві оборони Фінляндії схвалила пропозицію, яка пропонує обмежити купівлю нерухомості громадянами іноземних держав, що порушують територіальну цілісність, суверенітет і незалежність іншої держави.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Згідно з пропозицією робочої групи, у майбутньому у Фінляндії не даватимуть дозволу на купівлю нерухомості представникам країн, які, на думку ЄС, порушили територіальну цілісність, суверенітет і незалежність іншої держави або які можуть загрожувати безпеці Фінляндії.

"Основна перевага заборони полягає в тому, що вона дасть Росії все менше і менше можливостей для підриву безпеки Фінляндії", – пояснив фінський міністр оборони Антті Хяккянен у коментарі Yle.

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Заборона стосуватиметься і фізичних, і юридичних осіб, але не поширюватиметься на осіб з подвійним громадянством або людей, які мають посвідку на постійне проживання у Фінляндії.

Тепер фінський уряд розробить відповідну законодавчу пропозицію, аби заборона набула чинності, та окремі постанови, де буде визначено, на які саме країни вона поширюватиметься.

Уже відомо, що серед цих країн буде Росія, позаяк робоча група була скликана через операції з нерухомістю російських громадян у Фінляндії та пов'язані з цим питання безпеки.

З 2023 року у Фінляндії набув чинності закон, який в окремих випадках вимагає дозволу оборонного відомства для укладання угод про купівлю-продаж нерухомості.

Міністерство оборони Фінляндії обґрунтовує негативні рішення про дозвіл на купівлю нерухомості, серед іншого, загрозами національній обороні чи захисту територіальної цілісності.