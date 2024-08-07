Жителі Естонії незадоволені роботою уряду попри зміну прем'єра
Новини — Середа, 7 серпня 2024, 12:08 —
В Естонії опитування показало, що більшість жителів незадоволена роботою уряду, оцінка не змінилася навіть зі зміною прем'єр-міністра.
Дані опитування, проведеного НКО "Інститут суспільних досліджень" і Norstat Eesti, наводить Postimees, повідомляє "Європейська правда".
Раз на місяць поряд із політичними уподобаннями в естонських респондентів також запитують їхню думку про діяльність уряду і прем'єр-міністра.
В останньому опитуванні респондентів уперше попросили оцінити роботу прем'єр-міністра Крістена Міхала.
Згідно з результатами останнього опитування, лише 26% респондентів вважають, що уряд виконує свою роботу дуже добре або скоріше добре, а 65% вважають, що уряд працює скоріше погано або дуже погано.
Опитування також показало, що 16% респондентів схвалюють, а 28% не схвалюють те, як Міхал справляється з роботою на посаді прем'єр-міністра.
Ще 56% відповіли, що не мають думки про роботу Міхала.
Новий уряд Естонії на чолі з реформістом Крістеном Міхалом вранці у вівторок, 23 липня, склав присягу перед парламентом (Рійгікогу).
Вісім міністрів з попереднього уряду Каї Каллас, зокрема, важливі для України очільники Міноборони Ханно Певкур і МЗС Маргус Тсахкна, зберегли свої посади.
Перед цим Кая Каллас подала у відставку з посади прем'єр-міністерки Естонії через заплановане призначення високим представником ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики.
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