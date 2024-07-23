Новий уряд Естонії склав присягу
Новини — Вівторок, 23 липня 2024, 12:38 —
Новий уряд Естонії на чолі з реформістом Крістеном Міхалом вранці у вівторок, 23 липня, склав присягу перед парламентом (Рійгікогу).
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.
Після складання присяги новий естонський уряд офіційно приступив до роботи.
Новий прем’єр-міністр Міхал прочитав присягу вголос, а решта міністрів – за винятком глави оборонного відомства Ханно Певкура, який поїхав у відрядження, – поставили під нею свої підписи.
Після складення присяги урядом Міхала президент Естонії Алар Каріс офіційно звільнив з посади уряд Каї Каллас.
Вісім міністрів з попереднього уряду Каллас, зокрема, важливі для України очільники Міноборони Ханно Певкур і МЗС Маргус Тсахкна, зберегли свої посади.
Минулого тижня Кая Каллас подала у відставку з посади прем'єр-міністерки Естонії через заплановане призначення високим представником ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики.
Наступного дня президент Естонії Алар Каріс доручив Крістену Міхалу з Партії реформ сформувати новий уряд.
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