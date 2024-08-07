Жители Эстонии недовольны работой правительства, несмотря на смену премьера
Новости — Среда, 7 августа 2024, 12:08 —
В Эстонии опрос показал, что большинство жителей недовольны работой правительства, оценка не изменилась даже со сменой премьер-министра.
Данные опроса, проведенного НКО "Институт общественных исследований" и Norstat Eesti, приводит Postimees, сообщает "Европейская правда".
Раз в месяц наряду с политическими предпочтениями у эстонских респондентов также спрашивают их мнение о деятельности правительства и премьер-министра.
В последнем опросе респондентов впервые попросили оценить работу премьер-министра Кристена Михала.
Согласно результатам последнего опроса, только 26% респондентов считают, что правительство выполняет свою работу очень хорошо или скорее хорошо, а 65% считают, что правительство работает скорее плохо или очень плохо.
Опрос также показал, что 16% респондентов одобряют, а 28% не одобряют то, как Михал справляется с работой на посту премьер-министра.
Еще 56% ответили, что не имеют мнения о работе Михала.
Новое правительство Эстонии во главе с реформистом Кристеном Михалом утром во вторник, 23 июля, принесло присягу перед парламентом (Рийгикогу).
Восемь министров из предыдущего правительства Кайи Каллас, в частности, важные для Украины руководители Минобороны Ханно Певкур и МИД Маргус Тсахкна, сохранили свои должности.
Перед этим Кая Каллас подала в отставку с поста премьер-министра из-за запланированного назначения высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности.
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