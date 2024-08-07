Макрон у розмові з президентом Ірану закликав його відмовитись від "логіки помсти"

Президент Франції Емманюель Макрон у телефонній розмові з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном переконував його відмовитись від "логіки помсти", щоб не спричинити ще більшої ескалації на Близькому Сході.

Як повідомляє AFP, пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба Єлисейського палацу.

Макрон у розмові закликав президента Ірану "вийти з логіки помсти" і зробити все для того, аби не допустити нової військової ескалації на Близькому Сході через вбивство на території Ірану одного з лідерів ХАМАС.

"Нова військова ескалація не вигідна нікому, включно з Іраном", – зазначили у Єлисейському палаці.

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Макрон також сказав, що Франція готова допомагати шукати варіанти "політичну рамку", яка допомогла би принести мир і стабільність у регіон, за умови, що Іран дотримуватиметься своїх міжнародних зобов’язань.

Іранський президент, як вже повідомляли, вимагав від Макрона натиснути на Ізраїль задля припинення бойових дій у секторі Гази.

Нагадаємо, розмова відбулася на тлі очікуваної атаки Ірану і його проксі-сил у Лівані проти Ізраїлю після вбивства ракетним ударом одного з лідерів ХАМАС.

За даними ЗМІ, у США немає чіткої інформації, коли Іран може реалізувати свої погрози. Спершу атаку очікували у понеділок, але цього так і не сталося.